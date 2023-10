am 31.10.2023 - 08:34 Uhr

Rund 1,8 Millionen Erwachsene sind in Deutschland von einer Aufmerksamkeitsstörung betroffen, das Thema ADHS hat also durchaus eine Relevanz in der Gesellschaft. Eine Dokumentation zum Thema mit Eckart von Hirschhausen erreichte nun sogar ein noch größeres Publikum. "Hirschhausen und ADHS" hatte im Schnitt 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 670.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Während die Dokumentation beim Gesamtpublikum mit diesen Werten bei ausbaufähigen 9,1 Prozent Marktanteil hängen blieb, lief es beim jungen Publikum umso besser. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen kam Hirschhausen auf starke 12,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum musste sich die Doku damit nur "Wer wird Millionär?" bei RTL geschlagen geben, Günther Jauch erreichte noch ein paar junge Menschen mehr.

Am späten Abend tat sich Das Erste dann aber merklich schwer: Louis Klamroth talkte bei "hart aber fair" zur Lage in Nahost und erreichte damit nur 1,76 Millionen Menschen, das hatte 7,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zur Folge. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf schlechte 5,8 Prozent zurück. Die "Tagesthemen" steigerte sich danach immerhin wieder auf 11,4 bei allen und 9,7 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Tagessieger wurde das ZDF mit dem Drama "Die Macht der Frauen", das von 5,23 Millionen Menschen zur besten Sendezeit gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei starken 19,9 Prozent, dafür tat sich der Streifen bei den Jüngeren mit 5,3 Prozent ziemlich schwer. "Terminator: Dark Fate" kam am späten Abend noch auf rund eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Tagsüber lagen die Mainzer stundenlang über der Marke von 20 Prozent, weil nicht nur "Bares für Rares" stark performte, sondern auch "heute - in Europa", "Rosenheim-Cops", "hallo deutschland" und die "SOKO" aus Potsdam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt