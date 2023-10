RTL ist am Montag der mit Abstand stärkste Privatsender gewesen. In der Primetime unterhielt man mit "Wer wird Millionär?" 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit musste man sich nur dem ZDF geschlagen geben und erreichte unter anderem eine höhere Reichweite als Das Erste. Beim Gesamtpublikum lief es angesichts von 13,4 Prozent Marktanteil richtig gut.

Aber auch beim jungen Publikum befindet sich das Quiz mit Günther Jauch weiterhin im Höhenflug. 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren reichten zu 14,7 Prozent. Die Vorwoche scheint das Format also nachhaltig beflügelt zu haben: Damals stellte Jauch die Millionen-Frage und das sorgte für eine noch höhere Reichweite und einen noch höheren Marktanteil als an diesem Montag (DWDL.de berichtete). Im "Wer wird Millionär?"-Sandwich überzeugte jetzt auch "RTL Direkt" mit 2,68 Millionen Zuschauern sowie 14,4 Prozent beim jungen Publikum. Damit setzte sich die Sendung auch gegen die "Tagesthemen"-Premiere von Jessy Wellmer im Ersten durch.

Anders ist die Situation bei Sat.1, wo "Hochzeit auf den ersten Blick" schon seit Wochen nicht auf die Flughöhe vergangener Jahre kommt. Nachdem in der Vorwoche mit 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein neues Allzeit-Tief aufgestellt wurde, ging es jetzt immerhin auf 7,9 Prozent hinauf, aber auch damit kann man in Unterföhring nur bedingt zufrieden sein. Die Reichweite lag bei 1,20 Millionen und damit auf dem Niveau der vergangenen beiden Wochen. "Die Landarztpraxis" unterhielt am Vorabend 740.000 Menschen und war damit recht stabil unterwegs, die erzielten 4,5 Prozent in der Zielgruppe sind einer der besseren Werte, den die Serie bislang eingefahren hat.

Die US-Sitcoms bei ProSieben blieben derweil bis Mitternacht ebenfalls bei einstelligen Werten hängen. Eine neue Folge von "Young Sheldon" holte immerhin noch 9,0 Prozent, eine Wiederholung kam danach auf 8,0 Prozent. Eine neue Episode der "Simpsons" lag später allerdings nur noch bei 6,1 Prozent. Nach Mitternacht zogen die Marktanteile spürbar an: "The Big Bang Theory" lag teilweise bei 16,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt