Am Montag ist bei Tele 5 die vierte Staffel der US-Serie "Star Trek: Discovery" gestartet - und die Free-TV-Premiere war beim Publikum durchaus beliebt. 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich die Folge zur besten Sendezeit nicht entgehen, damit lag der kleine Nischensender in etwa auf einem Niveau mit RTLzwei, das zur gleichen Zeit mit den "Mega Mansions" der Geissens 480.000 Menschen erreichte.

Mit dem in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichten Marktanteil in Höhe von 1,9 Prozent lief es für "Star Trek: Discovery" sehr gut, hier kann man bei Tele 5 sehr zufrieden sein. Die "Mega Mansions" bei RTLzwei waren mit 4,5 Prozent aber noch um einiges erfolgreicher. Bei Tele 5 kamen zwei Folgen von "Raumschiff Enterprise" später noch auf ebenfalls gute 1,8 und 2,4 Prozent. Und auch am Vorabend lag der Sender lange bei mehr als 2 Prozent Marktanteil.

Gut lief es aber auch für andere Sender in der Nische: Nitro war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent der erfolgreichste bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein "Alarm für Cobra 11"-Marathon lag schon zu Beginn der Primetime bei 3,0 Prozent und steigerte sich in der Folge auf bis zu 6,4 Prozent. Zur Mittagszeit lag "Knight Rider" mit zwei Episoden bei jeweils 4,3 Prozent.

ZDFneo erreichte mit einer Folge "Inspector Barnaby" ab 20:15 Uhr exakt zwei Millionen Menschen - eine Reichweite, von der auch die großen Privatsender meist nur träumen können. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 7,6 Prozent. Eine weitere Episode kam danach auf 1,67 Millionen und 9,3 Prozent. Mit einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 4,5 Prozent schaffte es ZDFneo am Montag so auf Platz fünf aller Sender - Sat.1 war mit seinen 4,8 Prozent in Schlagdistanz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt