"Das Sommerhaus der Stars" hat sich am Mittwochabend bei RTL gegen die starke Fußball-Konkurrenz im Ersten recht beachtlich geschlagen. 1,53 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, das waren zwar weniger als bislang im Stufenschnitt, aber beispielsweise mehr als einen Tag zuvor. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 10,1 Prozent und damit am unteren Ende der Werte, die das Format 2023 bislang eingefahren hat.

Beachtet man, dass Das Erste zur gleichen Zeit mit dem DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Saarbrücken aber 25,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum geholt hat (DWDL.de berichtete), war es eine recht gelungene Ausdehnung der Sendeplätze. Bislang war das Reality-Format nur am Dienstag zu sehen, nun also die Ausweitung auf einen zusätzlichen Primetime-Sendeplatz am Mittwoch. Später am Abend ging es für RTL allerdings schnell bergab: "RTL Direkt" erreichte nur noch 6,1 Prozent und "Stern TV" blieb bei den Jüngeren bei 5,4 Prozent hängen.

Große Probleme gegen die Pokal-Konkurrenz hatte derweil Sat.1: Die zweite Ausgabe von "The Taste" erreichte nur noch 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren fast 100.000 weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil ging außerdem von 8,7 auf nur noch 6,7 Prozent zurück. In Unterföhring wird man hoffen, dass es in der kommenden Woche ohne König Fußball im Gegenprogramm wieder besser aussieht. Am Vorabend blieb auch die "Landarztpraxis" bei mauen 4,1 Prozent hängen, unterhielt aber immerhin 800.000 Menschen.

ProSieben schickte zur besten Sendezeit derweil "Captain Marvel" ins Quotenrennen und unterhielt damit exakt eine Million Menschen, 430.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 7,0 Prozent. "Gunpowder Milkshake" holte später nur noch 5,7 Prozent. Bei Vox erreichte "Doc Caro" zunächst noch 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,5 Prozent Marktanteil. "Stern Crime: Der Alptraummann" gab danach auf schwache 2,8 Prozent nach. Und bei RTLzwei landeten zwei Ausgaben der "Wollnys" bei nur 3,4 und 3,3 Prozent.

