Satire blieb erwartungsgemäß auch in der vergangenen Woche das TV-Genre, das stärker als alle anderen zeitversetzt genutzt wurde. Die "heute-show" gewann nachträglich noch 760.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, beim "ZDF Magazin Royale" waren es 370.000, "Extra 3" baute die Reichweite noch um 310.000 aus. Die drei Formate belegen damit die ersten drei Plätze im Ranking der Formate, die nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nach drei Tagen am meisten im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen draufpacken konnten.

Bei der "heute-show" belief sich das nachträgliche Reichweitenplus auf etwa 20 Prozent, beim "ZDF Magazin Royale" sogar auf 22,5 Prozent, die "extra 3"-Reichweite zog noch um 18 Prozent an. Der "Tatort" gewann zwar auch 270.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, hier fällt das aber aufgrund der insgesamt höheren Reichweite längst nicht so stark ins Gewicht, die endgültig gewichteten Zahlen lagen hier nur um rund drei Prozent über den vorläufigen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.10.

22:29 4,55

(+0,76) 20,9%

(+2,3%p.) 1,31

(+0,45) 23,7%

(+6,4%p.) ZDF Magazin Royale 27.10.

23:03 2,01

(+0,37) 11,9%

(+1,7%p.) 0,85

(+0,29) 19,4%

(+5,6%p.) extra 3 26.10.

22:51 2,00

(+0,31) 13,3%

(+1,5%p.) 0,44

(+0,13) 12,6%

(+2,8%p.) Tatort: Königinnen 29.10.

20:34 9,21

(+0,27) 31,1%

(+0,0%p.) 1,49

(+0,09) 21,6%

(+0,3%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 25.10.

20:15 4,97

(+0,27) 18,7%

(+0,4%p.) 0,82

(+0,16) 14,2%

(+1,9%p.) The Voice of Germany 26.10.

20:15 1,68

(+0,23) 7,1%

(+0,8%p.) 0,65

(+0,09) 13,3%

(+1,2%p.) Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands 27.10.

20:15 2,20

(+0,23) 9,0%

(+0,5%p.) 0,89

(+0,09) 16,5%

(+0,4%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 28.10.

20:14 1,07

(+0,21) 4,8%

(+0,8%p.) 0,69

(+0,16) 13,5%

(+2,2%p.) Doktor Ballouz 26.10.

20:15 3,06

(+0,20) 11,7%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,00) 3,3%

(-0,2%p.) Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord ohne Sühne 26.10.

20:16 6,65

(+0,20) 25,2%

(-0,2%p.) 0,40

(+0,01) 7,7%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.10.-29.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Viele gute Nachrichten hielt die endgültige Gewichtung der Quoten aus der vergangenen Woche unterdessen auch für ProSiebenSat.1 bereit. "Joko & Klaas gegen ProSieben" steigerte sich nachträglich noch von 15,1 auf 16,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, beim "Duell um die Welt" ging's am Samstag von 11,3 auf 13,5 Prozent nach oben. Und auch "Late Night Berlin" stand deutlich besser da, hier erhöhte sich der Marktanteil von 10,1 auf 12,8 Prozent. Immerhin 130.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer sammelte Klaas mit seiner Show ein, damit erhöhte sich die ursprünglich ausgewiesene Reichweite um fast ein Drittel.

Freuen kann man sich zudem darüber, dass "The Taste" in Sat.1 am Mittwochabend noch von 8,7 auf 10,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zulegen konnte, "Hochzeit auf den ersten Blick" stand nach der endgültigen Gewichtung mit 8,0 statt 6,8 Prozent ebenfalls erheblich besser da. "The Voice of Germany" gewann bei Sat.1 nachträglich 170.000, bei ProSieben 230.000 weitere Zuschauerinnen und Zsuchauer hinzu, die Marktanteile in der Zielgruppe erhöhten sich um 1,2 bzw. 0,8 Prozentpunkte.

Nur wenig zeitversetzt genutzt wird hingegen "TV Total", der Marktanteil in derfiel nach der endgültigen Gewichtung mit 15,1 Prozent sogar etwas geringer aus als in den vorläufigen Werten. "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" büßten nachträglich noch 0,4 Prozentpunkte ein und kamen so nur noch mit 7,7 Prozent durchs Ziel. Auch das Vox-Pendant "Doc Caro" wurde aber so wenig zeitversetzt genutzt, dass der Marktanteil noch um 0,3 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent Marktanteil zurück ging.

Bei RTL sticht "Ninja Warrior Germany" heraus, das seine Gesamt-Reichweite nachträglich noch um 230.000 auf 2,2 Millionen steigern konnte, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erhöhte sich trotzdem nur um 0,4 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent. Beim "Sommerhaus der Stars" fiel das Plus ebenfalsl übersichtlich aus, hier ging's nur um 0,3 Prozentpunkte auf endgültig gewichtete 13,0 Prozent Marktanteil nach oben. Allerdings erweist sich das "Sommerhaus" als Megahit auf RTL+ - diese Zahlen sind in den endgültig gewichteten Quoten nicht enthalten. RTL-Chefin Inga Leschek berichtete auf den "Medientagen München" von über zweieinhalb Millionen Sendungsstarts pro Folge und gab damit einen der seltenen Einblicke in die Abrufzahlen bei RTL+. Dieser Wert ist natürlich nicht mit der aus den TV-Quoten bekannten durchschnittlichen Sehbeteiligung gleichzusetzen, er zeigt aber sehr wohl, dass ein beträchtlicher Teil der Nutzung hier inzwischen zu RTL+ gewandert ist.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.10.

22:29 4,55

(+0,76) 20,9%

(+2,3%p.) 1,31

(+0,45) 23,7%

(+6,4%p.) ZDF Magazin Royale 27.10.

23:03 2,01

(+0,37) 11,9%

(+1,7%p.) 0,85

(+0,29) 19,4%

(+5,6%p.) extra 3 26.10.

22:51 2,00

(+0,31) 13,3%

(+1,5%p.) 0,44

(+0,13) 12,6%

(+2,8%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 24.10.

23:01 0,54

(+0,13) 4,5%

(+1,0%p.) 0,37

(+0,10) 12,8%

(+2,7%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 28.10.

20:14 1,07

(+0,21) 4,8%

(+0,8%p.) 0,69

(+0,16) 13,5%

(+2,2%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 25.10.

20:15 4,97

(+0,27) 18,7%

(+0,4%p.) 0,82

(+0,16) 14,2%

(+1,9%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 24.10.

20:15 1,28

(+0,14) 5,5%

(+0,4%p.) 0,84

(+0,13) 16,8%

(+1,7%p.) The Taste 25.10.

20:14 1,21

(+0,16) 5,4%

(+0,6%p.) 0,51

(+0,10) 10,3%

(+1,6%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 23.10.

20:15 1,35

(+0,14) 5,3%

(+0,4%p.) 0,43

(+0,08) 8,0%

(+1,2%p.) Der Bruch. Sahra Wagenknecht und Die Linke 23.10.

22:53 1,28

(+0,09) 8,5%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,05) 9,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.10.-29.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt