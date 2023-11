Auch nach drei Wochen kann sich die neue Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" auf einen festen Fan-Stamm verlassen - teils mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zuletzt ein. Das reicht zwar noch nicht, um als echter Erfolg durchzugehen, bringt dem gebeutelten Privatsender aber zumindest einen Hauch von Stabilität auf dem hart umkämpften Sendeplatz um 19:00 Uhr. Am Freitag gab's nun in der Zielgruppe sogar erstmals einen echten Hoffnungsschimmer: Nachdem die Serie schon am Vortag mit 4,9 Prozent Marktanteil auf Basis der vorläufig gewichteten Zahlen einen neuen Bestwert markierte, konnte dieser zum Ausklang der Woche sogar mit 6,5 Prozent deutlich getoppt werden. Im Vorfeld fuhr schon "Lebensretter hautnah" mit 7,5 Prozent einen Rekord ein.

"Die Landarztpraxis" bewegte sich somit erstmals auf Höhe des Senderschnitts - auch wenn sich freilich erst noch zeigen muss, ob der plötzliche Aufschwung von Dauer sein wird. Insgesamt bewegte sich die Reichweite am Freitag jedenfalls mit 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf gewohnter Flughöhe. Die RTL-Soaps blieben derweil blass: So kam "Alles was zählt" im Schnitt auf nur 10,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige, ehe auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 10,4 Prozent keinen sonderlich guten Tag erwischte. Um 17:30 Uhr fuhr "Unter uns" zudem mit gerade mal 5,3 Prozent einen der schwächsten Marktanteile des laufenden Jahres ein.

Marktanteils-Trend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

In der Primetime sah es für RTL dagegen deutlich besser aus: Dort dominierte "Ninja Warrior Germany" mit einem sehr guten Marktanteil von 14,7 Prozent in der Zielgruppe erneut das Geschehen. Insgesamt schalten diesmal 1,90 Millionen Menschen ein. "The Voice of Germany" zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche trotz der Show-Konkurrenz spürbar erholt und kam diesmal in Sat.1 auf 12,6 Prozent - fast vier Prozentpunkte mehr als am vorigen Freitag. Zufrieden kann man zudem bei ProSieben sein, wo der Spielfilm "Deadpool 2" mit 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

Den Tagessieg beim jungen Publikum mussten die Privatsender jedoch dem ZDF überlassen, das mit der "heute-show" ab 22:28 Uhr auf 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige kam und damit einen Marktanteil von 17,9 Prozent erzielte. Insgesamt erreichte die Nachrichten-Satire in dieser Woche 3,77 Millionen Menschen, ehe das "ZDF Magazin Royale" noch auf 1,63 Millionen sowie 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Den Gesamtsieg sicherte sich zudem ebenfalls das ZDF: 4,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr die Krimiserie "Jenseits der Spree", danach blieben 4,27 Millionen für die "SOKO Leipzig" dran. Mit 3,59 Millionen Personen folgte die ARD-Reihe "Anne und ihr Untermieter" klar dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt