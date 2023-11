am 04.11.2023 - 08:46 Uhr

Vier Jahre nach ihrem Debüt im Pay-TV feierte die Serien-Version von "Krieg der Welten" am Freitagabend doch noch ihre deutsche Free-TV-Premiere. Die Quoten der ersten vier Folgen fielen jedoch ziemlich ernüchternd aus: Zwischen 2,7 und 2,9 Prozent bewegten sich die Marktanteile in den ersten drei Stunden, ehe ab 23:24 Uhr etwas bessere 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden. Vom Senderschnitt blieb "Krieg der Welten" somit ein ganzes Stück entfernt.

Und auch die Gesamt-Reichweite fiel einigermaßen überschaubar aus: Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern startete die Serie zur besten Sendezeit in den Abend. Danach steigerte sie sich zwar auf 610.000 Personen, doch nach 23 Uhr waren es schon weniger als eine halbe Million. Zu diesem Zeitpunkt lag "Krieg der Welten" dann auch deutlich hinter Kabel Eins, wo sich "Navy CIS" auf gute 5,0 Prozent steigerte, nachdem auch hier der Marktanteil zuvor zwischenzeitlich bei weniger als drei Prozent lag.

Richtig gut schlug sich hingegen RTL Super um 20:15 Uhr: Dort lockte der Animationsfilm "Kung Fu Panda" im Schnitt 210.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer an, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei sehr starken 4,1 Prozent lag. Insgesamt erreichte der Film im Schnitt 420.000 Fans. Der Disney Channel sortierte sich zwar deutlich dahinter ein, war dank "Cap und Capper" aber ebenfalls erfolgreich: Hierfür konnten sich 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern, in der Zielgruppe verzeichnete der Sender einen ordentlichen Marktanteil von 1,9 Prozent.

Einen schönen Erfolg feierte darüber hinaus der RTL-Männersender Nitro, der den ganzen Abend über die True-Crime-Doku "Medical Detectives" ausstrahlte. Mit nur 1,0 Prozent Marktanteil sah es um 20:15 Uhr zunächst nicht gerade gut aus, doch schon zwei Stunden später lag der Wert bei 3,3 Prozent. Durchschnittlich 410.000 Personen waren zu diesem Zeitpunkt dabei. Noch höhere Reichweiten gab's für Sat.1 Gold, wo "K11" und "Richter und Sindera" den gesamten Abend über an der Marke von 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kratzten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt