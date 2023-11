Mit dem Film "Die Addams Family in verrückter Tradition" erreichte RTL Super - wie Super RTL in der Primetime inzwischen ja heißt - am Samstagabend im Schnitt 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige - und damit so viele wie mit keinem anderen Film bislang in diesem Jahr, lediglich ein paar "Bones"-Episoden hatten eine noch höhere Reichweite in der klassischen Zielgruppe. "Die Addams Family in verrückter Tradition" lag damit auf Augenhöhe mit "Promi Touchdown" bei RTL, das dort im Schnitt 0,27 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer zählte.

Der Marktanteil des Films belief sich bei Super RTL auf hervorragende 5,0 Prozent, insgesamt hatten im Schnitt 510.000 Leute eingeschaltet. Im Anschluss war auch "Kung Fu Panda" gefragt, hier wurden noch 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 360.000 Personen sahen insgesamt zu. Am Vorabend punktet Super RTL zudem bereits wieder mit der alljährlichen Wiederholung der "Weihnachtsmann & Co. KG": Bis zu 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier gezählt, die Marktanteile lagen bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich auf 4,9 und 5,1 Prozent für die beiden Folgen. Der Marktanteil bei den Kindern - am Vorabend ja die eigentliche Zielgruppe von Toggo - wie Super RTL zu dieser Zeit heißt - liegt uns leider nicht vor.

Weihnachtsstimmung ist also auch Anfang November offenbar schon bei einigen vorhanden. TLC konnte davon allerdings noch nicht profitieren. Dort startete man am Samstagabend nämlich schon sehr frühzeitig in die Weihnachtsfilme-Saision, das Interesse war allerdings überschaubar: 0,13 Millionen Menschen sahen sich "Mein Weihnachts-Mann" an, was Marktanteilen von 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. "Making Spirits Bright - Ein helles Licht zur Weihnachtszeit" hielt danach noch rund 50.000 bei TLC, die Marktanteile fielen auf 0,3 Prozent bei Jung und Alt.

Halbwegs zufrieden sein kann mit seinem Film-Abend unterdessen Sat.1, wo "Charlie und die Schokoladenfabrik" solide 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, 800.000 Personen sahen hier insgesamt im Schnitt zu. ZDFneo erreichte mit "Twister", "Cliffhanger" und "Kap der Angst" vor allem bei den Jüngeren überdurchschnittliche Marktanteile zwischen 3,4 und 3,8 Prozent. Bei RTLzwei wurde die Serie "Krieg der Welten" nach den enttäuschenden Quoten vom Freitag erwartungsgemäß auch am Samstag kein Erfolg mehr: Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe bewegten sich wieder nur zwischen 2,2 und 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt