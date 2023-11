Am Sonntagabend startete ProSieben die neue Staffel des Show-Erfolgs "Wer stiehlt mir die Show?" – und sicherte sich damit hohe Marktanteile. Ab 20:15 Uhr und bis 23:40 Uhr kam das Format im Schnitt auf 21 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit Blick auf die vergangenen Staffeln ist das ein klar überdurchschnittlicher Wert. Die Frühjahrsstaffel, die im März zu Ende ging, hatte sich übrigens mit ebenfalls 21 Prozent verabschiedet. Trotz des starken Ergebnisses: Ein anderes 20:15 Uhr-Programm war noch stärker. Der "Tatort" im Ersten kam zur besten Sendezeit bei den 14- bis 49-Jährigen auf 23,3 Prozent.

Die Marktführung übernahm ProSieben entsprechend also erst am späteren Abend. Insgesamt überzeugte der ARD-Krimi ab 20:15 Uhr im Schnitt 8,97 Millionen Menschen einzuschalten. Er war somit auch die meistgesehene TV-Sendung des Sonntags. Für die "Tagesschau" wurden 7,6 Millionen ausgewiesen, diese Zahlen gelten nur für Das Erste. Die Ausstrahlungen in den Dritten brachten weiteres Publikum.



Zurück aber zu ProSieben, wo "Wer stiehlt mir die Show?" insgesamt auf 1,66 Millionen Fans kam, die durchschnittlich einschalteten. Ab 23:40 Uhr wiederholte der Privatsender dann noch "Late Night Berlin", das sich 8,1 Prozent bei den kommerziell wichtigen Leuten sicherte. Die bis kurz vor ein Uhr gesendete Late-Night-Show gab somit reichlich Marktanteile ab, hielt sich aber in etwa auf Senderschnitt. Die "Galileo"-Strecke am Vorabend, zuerst "Stories", dann "X-Plorer" hatte übrigens mit sieben und 9,8 Prozent erst schlechter, dann besser performt.

11,3 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich ProSieben am Sonntag – Platz eins in den Charts. So landete der Kanal sogar vor RTL, das trotz NFL-German-Game "nur" auf 10,9 Prozent kam. Das Erste erreichte bei den Jungen 8,4 Prozent. Insgesamt lag Das Erste mit 13,2 Prozent 0,8 Punkte vor dem ZDF.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt