Die National Football League (NFL) macht dieser Tage wieder Station in Deutschland. Kommenden Sonntag wird in Frankfurt gespielt und auch am vergangenen Sonntag fand ein Match der Liga in der Metropole statt. So viel vorweg: Der im Free-TV übertragende Sender RTL fuhr mit der Übertragung sehr gute Quoten ein. Ab 15:30 Uhr kamen die ersten beiden Viertel bei den 14- bis 49-Jährigen auf wunderbare 21,2 und 21,0 Prozent Marktanteil. Nach der Halbzeit lagen die ermittelten Quoten bei 19,1 und 18,8 Prozent, also weit über dem Senderschnitt.

Zuvor hatte RTL im Schnitt 1,21, 1,32 und 1,40 Millionen Menschen im Schnitt angelockt. Mit knapp 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief auch der einstündige Vorlauf zur Partie schon gut, "Exclusiv Weekend Spezial: Die Stars im NFL-Fieber" war ab 13:30 Uhr hingegen nur auf knapp acht Prozent Marktanteil gekommen.



Schwächere Quoten als sonst erreichte RTL dann abends mit weiteren NFL-Partien. Nach dem "Eventspiel" am Nachmittag war also offenbar eine gewisse Sättigung eingetreten. Seattle gegen Baltimore, das 19-Uhr-Spiel, startete zwar mit 9,4 Prozent bei den Jüngeren, fiel aber teils auf 5,1 Prozent (viertes Viertel). Zulegen konnte "NFL Live" erst nachts wieder und augenscheinlich nach dem Ende des starken "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben. RTL zeigte spät die Partie zwischen New York und LA, die etwa ab kurz nach Mitternacht auf 14,1 Prozent Marktanteil kam und sich mit dem finalen Viertel ab 0:40 Uhr sogar tolle 18,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sicherte.





Im Tagesschnitt kam RTL somit auf 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was Platz zwei in der Liste hinter ProSieben (11,3%) zur Folge hatte. Das Erste erreichte 8,4 Prozent und ist somit auf Position drei zu finden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt