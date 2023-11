Weil Loriot vor ziemlich genau 100 Jahren geboren wurde, veranstaltete Das Erste zu seinen Ehren am Montag einen Themenabend - und der zog das Publikum in Massen an. Die Dokumentation "Loriot 100" erreichte 5,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, damit musste sich Das Erste zur besten Sendezeit nur einem Krimi im ZDF geschlagen geben. Der Marktanteil der Doku lag bei starken 18,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für den Primetime-Sieg: Hier kam die Doku auf 12,7 Prozent, 740.000 Menschen in dieser Altersklasse sahen zu.

Damit war der Erfolg aber noch längst nicht vorbei. Im Anschluss an die Doku zeigte Das Erste Loriots "Pappa Ante Portas" und unterhielt damit 3,85 Millionen Menschen - das führte zu 18,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum stieg der Marktanteil sogar noch leicht auf 13,4 Prozent. Es sind hervorragende Quoten, die der Sender mit dem Loriot-Themenabend eingefahren hat.

Das reguläre Programm verschob sich durch die Sonderprogrammierung nach hinten. Die "Tagesthemen" erreichten ab kurz nach 23 Uhr immerhin noch fast 2 Millionen Menschen, 14,9 bei allen und 11,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sind gute Werte. "hart aber fair", das diese Woche erst um kurz vor Mitternacht begann, erreichte zwar insgesamt nur 900.000 Personen, damit waren aber immerhin 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum drin.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer versammelte derweil das ZDF vor den Bildschirmen. Mit dem Krimi "Solo für Weiss - Liebeswut" erreichte man ab 20:15 Uhr 5,67 Millionen Menschen sowie 20,6 Prozent Marktanteil. Weil man auch tagsüber wieder richtig stark war, reichte es zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,8 Prozent. Das Erste kam allerdings auch auf richtig gute 13,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste mit 8,9 Prozent deutlich vor dem ZDF (6,1 Prozent) - Loriot sei dank.

Und dann noch ein kurzer Blick auf den ARD-Spartensender One, wo am Montagabend die dritte Staffel von "Parlament" startete - das lief allerdings fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit der ersten Folge des Abends erreichte man noch 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Folge zwei kam dann nur noch auf 10.000. Die Marktanteile der ersten Folge lagen gerade noch so im messbaren Bereich. Für die zweite Episode weist die AGF offiziell 0,0 Prozent sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt