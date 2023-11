am 08.11.2023 - 09:06 Uhr

Die ARD-Vorabendserie "WaPo Berlin" hat sich mit ordentlichen Quoten zurückgemeldet. Durchschnittlich 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 18:46 Uhr die erste Folge der neuen Staffel, sodass der Marktanteil bei 11,3 Prozent lag. Im Vergleich zu "Wer weiß denn sowaa?" ging die Reichweite jedoch zurück: Die Rateshow mit Kai Pflaume hatte im Vorfeld noch 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Erste gelockt und einen Marktanteil von 17,2 Prozent erzielt.

Besonders deutlich war der Rückgang bei den 14- bis 49-Jährigen: In dieser Altersgruppe sank der Marktanteil von 8,0 auf überschaubare 3,4 Prozent für die "WaPo Berlin". Bei Jung und Alt gleichermaßen gefragt waren dagegen die ARD-Serien in der Primetime, allen voran "Die Heiland": Mit 4,53 Millionen Personen war die Serie die meistgesehene Sendung des Tages, dicht gefolgt von "In aller Freundschaft" mit 4,47 Millionen. Beide Serien erzielten Gesamt-Marktanteile von 17,6 Prozent, bei den Jüngeren waren Werte von 9,3 und 7,5 Prozent drin.

Chancenlos blieb dagegen das ZDF mit seinem sehenswerten Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer", das zur besten Sendezeit auf lediglich 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Auch insgesamt blieb die Reichweite mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 6,7 Prozent Marktanteil nach sich zogen, recht überschaubar. Zum Vergleich: ZDFneo lag mit der Wiederholung eines "Friesland"-Krimis um 20:15 Uhr mit 1,56 Millionen Personen sowie 6,1 Prozent Marktanteil nur knapp hinter dem Hauptprogramm.

Die meistgesehenen ZDF-Sendungen des Tages liefen somit schon am Vorabend: So erreichten die "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr im Schnitt 3,93 Millionen Menschen, die ienem Marktanteil von 19,1 Prozent entsprachen. Die "Rosenheim-Cops" unterhielten anschließend noch 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Richtig stark war zudem die "SOKO Köln", die nach 18 Uhr durchschnittlich 3,79 Millionen Krimi-Fans erreichte und den Marktanteil auf 21,0 Prozent trieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt