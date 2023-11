"The Taste" hat in der dritten Woche der laufenden Staffel spürbar zugelegt und mit 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einen Jahresrekord aufgestellt. Die zwei bislang gezeigten Ausgaben der Kochshow liefen zuletzt schwächer, vor einer Woche setzte es mit 6,7 Prozent sogar einen bitteren Wert. Aber auch die Spezial-Staffel im Frühjahr lief zu keinem Zeitpunkt besser. 1,27 Millionen Menschen sahen sich am Mittwoch zur besten Sendezeit das Format in Sat.1 an.

Und Sat.1 hatte an anderer Stelle einen Lauf: Am Nachmittag stellten nämlich einige neue Formate Rekorde auf. "We are Family" holte mit 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den mit Abstand besten Wert seit dem Start Mitte Oktober. "Die Tier-Docs" kamen danach ebenfalls auf einen Bestwert und erzielten 9,0 Prozent und auch die erst Anfang dieser Woche gestarteten "Urlaubs-Docs" erreichten immerhin 7,1 und 6,6 Prozent und erzielten so neue Bestwerte.

Am Vorabend unterhielt schließlich "Die Landarztpraxis" so viele Menschen wie noch nie, 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die neueste Folge. Beim jungen Publikum erreichte die Serie angesichts von 5,7 Prozent zwar einen ihrer besseren Werte, zufrieden sein kann man damit beim Sender aber noch längst nicht. "Die Lebensretter" blieben zuvor bei 5,1 Prozent hängen.

Doch zurück in die Primetime, wo Sat.1 auch knapp vor Vox lag. In Köln kann man aber trotzdem zufrieden sein: Das Staffelfinale "Doc Caro" erreichte gute 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 1,19 Millionen Menschen sahen zu. Das Zusammenspiel mit "Stern Crime" funktioniert dagegen weiterhin eher schlecht als recht, das Format halbierte den Marktanteil am späten Abend glatt.

Alle Alarmglocken dürften mittlerweile bei RTLzwei schrillen, die "Wollnys" werden dort immer mehr zu einem Problemfall. Zwei neue Ausgaben der Dokusoap erreichten zwar jeweils mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber nur rund 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beide Folgen blieben so bei ganz schwachen 3,6 Prozent Marktanteil hängen. Bereits in der vergangenen Woche kamen die "Wollnys" nur auf etwas mehr als 3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt