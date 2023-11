"Wer stiehlt mir die Show?" legte am vergangenen Sonntag einen fulminanten Start in die mittlerweile sechste Staffel hin, mit 21,0 Prozent lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe so hoch wie noch nie - also trotz des Wechsels auf den Sonntag auch höher als bei früheren Dienstags-Staffeln. Und dieser Erfolg wurde dank zeitversetzter Nutzung noch ausgebaut: Die Gesamt-Reichweite zog um weitere 290.000 auf 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich noch massiv um 2,8 Prozentpunkte auf 23,8 Prozent.

Bei RTL heißt der größte Hit in Sachen zeitversetzter Nutzung derzeit "Das Sommerhaus der Stars", das inzwischen ja sogar in doppelter Dosis im Progrmam ist. Die Dienstagsfolge erhöhte ihren Marktanteil nachträglich um 1,3 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei der Mittwochsfolge ging's noch deutlich stärker um 2,5 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent Marktanteil nach oben. Nicht abgebildet sind darin die enorm vielen Zugriffe, die es offenbar bei RTL+ gibt - nach RTL-Angaben ist es dort das Format mit den mit Abstand meisten Sendungsstarts überhaupt. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich nachträglich noch um 210.000 bzw. 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Sat.1-Show "The Taste" hatte in der vergangenen Woche deutlich unter der Fußball-Konkurrenz gelitten, dafür ging es nun nachträglich aber auch so stark nach oben wie noch bei keiner anderen Folge in diesem Jahr: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich noch um ganze zwei Prozentpunkteund bewegte sich mit 8,7 Prozent damit wieder klar im grünen Bereich. Die Gesamt-Reichweite kletterte nach einem Plus von 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auch wieder weit über die Millionen-Marke.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.11.

22:28 4,83

(+1,06) 22,4%

(+3,5%p.) 1,40

(+0,57) 26,2%

(+8,3%p.) ZDF Magazin Royale 03.11.

23:02 2,06

(+0,43) 12,6%

(+2,1%p.) 0,93

(+0,36) 22,7%

(+7,0%p.) Wer stiehlt mir die Show? 05.11.

20:15 1,96

(+0,29) 8,0%

(+1,0%p.) 1,45

(+0,25) 23,8%

(+2,8%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 01.11.

20:15 1,89

(+0,36) 6,6%

(+1,1%p.) 0,86

(+0,22) 12,6%

(+2,5%p.) The Taste 01.11.

20:15 1,14

(+0,18) 4,4%

(+0,6%p.) 0,53

(+0,15) 8,7%

(+2,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.11.

18:49 2,45

(+0,20) 11,0%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,08) 9,1%

(+1,7%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 31.10.

20:14 1,21

(+0,14) 4,9%

(+0,4%p.) 0,79

(+0,13) 14,6%

(+1,6%p.) Die Carolin Kebekus Show 02.11.

22:52 1,24

(+0,08) 8,8%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,06) 8,2%

(+1,5%p.) Markus Lanz 01.11.

23:15 1,58

(+0,14) 13,4%

(+0,8%p.) 0,17

(+0,04) 6,8%

(+1,4%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 31.10.

20:15 1,69

(+0,21) 6,4%

(+0,6%p.) 0,67

(+0,11) 11,7%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.10.-05.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zum ersten Mal seit März gelang es der "heute-show" unterdessen mal wieder, die Reichweite nachträglich um mehr als eine Million Personen zu steigern. Aus 3,77 wurden so noch 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil erhöhte sich beim Gesamtpublikum um 3,5 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 8,3 Prozentpunkte. Das "ZDF Magazin Royale" legte nachträglich um sieben Prozentpunkte beim jungen Publikum zu.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.11.

22:28 4,83

(+1,06) 22,4%

(+3,5%p.) 1,40

(+0,57) 26,2%

(+8,3%p.) ZDF Magazin Royale 03.11.

23:02 2,06

(+0,43) 12,6%

(+2,1%p.) 0,93

(+0,36) 22,7%

(+7,0%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 01.11.

20:15 1,89

(+0,36) 6,6%

(+1,1%p.) 0,86

(+0,22) 12,6%

(+2,5%p.) München Mord - Der gute Mann vom Herzogpark 04.11.

20:15 6,97

(+0,32) 25,5%

(+0,4%p.) 0,56

(+0,09) 10,1%

(+1,3%p.) Wer stiehlt mir die Show? 05.11.

20:15 1,96

(+0,29) 8,0%

(+1,0%p.) 1,45

(+0,25) 23,8%

(+2,8%p.) Jenseits der Spree 03.11.

20:15 5,17

(+0,27) 19,1%

(+0,2%p.) 0,38

(+0,01) 7,2%

(-0,1%p.) Tatort: Was ihr nicht seht 05.11.

20:16 9,20

(+0,24) 30,0%

(+0,1%p.) 1,74

(+0,08) 23,2%

(-0,1%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 31.10.

20:15 1,69

(+0,21) 6,4%

(+0,6%p.) 0,67

(+0,11) 11,7%

(+1,3%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 30.10.

20:15 1,40

(+0,20) 5,8%

(+0,7%p.) 0,44

(+0,05) 8,7%

(+0,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.11.

18:49 2,45

(+0,20) 11,0%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,08) 9,1%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.10.-05.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt