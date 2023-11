Als ganz großer Überflieger erwies sich "Das große Promi-Büßen" im Vorjahr zwar nicht, doch mit im Schnitt etwas mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe entschied sich ProSieben für eine Fortsetzung des Formats. Und so meldete sich Olivia Jones am Donnerstagabend als mit neuen Promi-Büßern zurück auf dem Bildschirm - mit Blick auf die Quoten dürfte man in Unterföhring aber vor allem wegen des Aufeinandertreffens von Katzenberger-Mama Iris Klein und ihrer Widersacherin Yvonne Woelke, deren Streit über Monate hinweg in der Boulevardpresse ausgetragen wurden, etwas mehr erwartet haben.

Mit durchschnittlich 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte "Das große Promi-Büßen" zum Auftakt nur einen Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe und musste damit direkt einen Tiefstwert hinnehmen. Insgesamt schalteten 880.000 Menschen ein, nachdem der zweite Teil der "Schatzsuche" von Joko und Klaas in den ersten minuten der Primetime noch 1,03 Millionen zu ProSieben lockte und einen Marktanteil von 11,4 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete.

Richtig schwach ging indes am späten Abend "The Voice Rap" zu Ende: Ohne den "Voice"-Vorlauf kam die Musikshow gegen 23 Uhr nicht über 3,1 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Der Tiefpunkt war damit allerdings noch nicht mal erreicht, denn mit der Reality "Calvin am Goldstrand" sackte der ProSieben-Marktanteil anschließend sogar auf 2,5 Prozent ab. Ernüchternd fiel letztlich auch der Tagesmarktanteil von ProSieben aus: Mit gerade mal 6,3 Prozent sortierte sich der Privatsender in der klassischen Zielgruppe nur auf dem vierten Rang ein.

Mehr Grund zur Freude hat man dagegen in Köln, wo RTL und Vox die Senderriege anführten. Während bei Vox der Spielfilm "Fast & Furious 6" mit 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete, steigerte sich das Europa-League-Spiel des SC Freiburg von 10,8 Prozent Marktanteil in der ersten Halbzeit schließlich nach 22 Uhr auf überzeugende 13,0 Prozent. Insgesamt lief es zu diesem Zeitpunkt mit 2,61 Millionen Fans, die 13,3 Prozent Marktanteil erzielten, ebenfalls richtig gut. Zum Start in den Abend hatte "Blamieren oder kassieren" jedoch zunächst zwei Tiefstwerte hinnehmen müssen: Mit 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 10,7 Prozent in der Zielgruppe lief es für die Show mit Elton schwächer als zuletzt.

Beim Gesamtpublikum gab's zudem ohnehin kein Vorbeikommen am neuen "Usedom-Krimi" im Ersten: 6,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den "Friedhof der Welpen", sodass der Marktanteil auf starke 26,3 Prozent anzog. Das ZDF verzeichnete als stärkster Verfolger in der Primetime nicht einmal eine halb so hohe Reichweite, steigerte sich mit "Doktor Ballouz" zum Abschied aber noch einmal auf immerhin 3,00 Millionen Fans. Die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages lief jedoch bereits um kurz nach 18 Uhr: Dort erreichte die "SOKO Stuttgart" mit 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern satte 20,9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt