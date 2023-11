Wie schon sieben Tage zuvor: Auch an diesem Freitag bescherte "The Voice of Germany" – nach jeweils vorläufigen Daten – dem Sender Sat.1 im Schnitt 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Vergleich zur Vorwoche wurde das Publikum allerdings älter. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen ging von vormals etwas mehr als 0,6 auf 0,5 Millionen zurück. Das hatte auch zur Folge, dass die Quote bei den kommerziell wichtigen Leuten klar schrumpfte: Auf noch 9,7 Prozent.

Entsprechend musste sich Sat.1 am Freitagabend der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" auch diesmal wieder sehr deutlich geschlagen geben. Die Ninjas brachten RTL 15,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den Jüngeren legte die Produktion gegenüber dem Freitag zuvor leicht zu. Insgesamt machte das Format sogar einen recht großen Sprung. Das Reichweitenplus lag bei um die 300.000 Fans. Gemessen wurden diesmal 2,18 Millionen.



"Höher, weiter, schneller", das RTL dann am späteren Abend im Programm hatte, sicherte sich noch ordentliche elfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Auch hier spielte RTL in einer anderen Liga als Sat.1. Dort funktionierte "Let the Music Play" nach 23 Uhr überhaupt nicht. Die Folge waren dürftige vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei ProSieben steht das Wochenende derweil ganz im Zeichen der diesjährigen "WOK WM" – am Samstagabend steigert das Event. Am Freitagabend wurde schon mal das Qualifying übertragen. Ab 22:30 Uhr lagen die gemessenen Quoten dabei bei ordentlichen acht Prozent. Das war etwas mehr als der Freitagsfilm "xXx" aufs Parkett zauberte. Ab 20:20 Uhr kam der Film auf 7,3 Prozent bei den Jüngeren (gesamt: 0,99 Millionen). "Die Schatzsuche", die ab 20:15 Uhr lief, kam auf 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt