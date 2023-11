Im Schnitt auf 1,02 Millionen linear Zusehende kam die Eventwoche der RTL-Daily "Unter uns" an den vergangenen fünf Wochentagen. Das war somit die beste Sehbeteiligung für das Format seit Januar 2023. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen schnellten die Zahlen nach oben: Im Wochenschnitt auf 10,2 Prozent, was gegenüber den fünf Folgen zuvor eine mächtige Steigerung ist. Diese waren mit damals nur 6,6 Prozent allerdings auch erstaunlich wenig gefragt. Im Jahresschnitt liegt die 17:30-Uhr-Serie aktuell bei 8,9 Prozent. Die Freitags-Folge von "Unter uns" kam auf 9,1 Prozent Marktanteil, 1,02 Millionen Menschen schauten zu.

In der halben Stunde zuvor tat sich "Verklag' mich doch" mit gerade einmal sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr schwer. Insgesamt lief es mit knapp 1,2 Millionen Fans und über neun Prozent allerdings gut. Bärenstark präsentierte sich obendrein "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" am Freitag. Seine 16-Uhr-Verhandlung erreichte linear im Schnitt 1,43 Millionen Menschen (12,5%). Gemessen an der Reichweite war dies die zweitbeste Folge seit der Rückkehr ins Programm. Nur im Januar lief es mit damals knapp 1,5 Millionen noch einen Tick stärker. Luft nach oben verbleibt bei der Gerichtsshow bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier wurden am Freitag 7,7 Prozent gemessen.



In Sat.1 endete die vierte Woche mit der "Landarztpraxis" um 19 Uhr. Drei Mal in Folge hat die Produktion mit Caro Frier in Folge nun mehr als 800.000 zusehende Personen erreicht. Am Freitag waren es 0,85 Millionen, nachdem "Lebensretter hautnah" in der Stunde zuvor auf eine halbe Million gekommen waren. Die Sat.1-Daily spricht allerdings ein wesentlich älteres Publikum an. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es am Freitag nur zu schmalen 3,5 Prozent, während die Lebensretter zuvor noch etwas mehr als fünf Prozent generiert hatten. Woche vier der "Landarztpraxis" brachte bei allen Reichweitenrekorde. Durchschnittlich schauten 0,82 Millionen Menschen linear zu, 0,05 Millionen mehr als in der Woche zuvor.



Bei Vox endete zeitgleich, also ebenfalls ab 19 Uhr, die Kreuzfahrt-Woche im "perfekten Dinner". 8,4 Prozent Marktanteil holte sich das Wochenfinale. Im Wochenschnitt kamen die jeweils 75 Minuten langen Episoden auf 9,1 Prozent, was unter dem Mittel der zurückliegenden Wochen liegt, aber besser ist als der Jahresschnitt 2023, der sich bis dato auf rund 8,7 Prozent beläuft.

