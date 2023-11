Auch in diesem Herbst war die "WOK WM" bei ProSieben ein großer Quotenerfolg. Hatte das "TV total"-Event bei seiner Neuauflage im Herbst 2022 etwas mehr als 17 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen geholt, standen diesmal starke 16,8 Prozent zu Buche. Die durchschnittliche Reichweite der rund viereinhalb Stunden langen Live-Show lag bei 1,47 Millionen, knapp unter den Werten des Vorjahres. In Sachen Tagesmarktanteil sicherte sich ProSieben entsprechend den Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen, dafür reichten am Samstag 9,8 Prozent. Noch höher wären die ProSieben-Werte ausgefallen, hätte sich "Friends" mit vier Folgen nach 18:15 Uhr nicht derart schwer getan – die US-Sitcom landete bei Werten zwischen 3,3 und 5,4 Prozent.

Begonnen hatte das "TV Total"-Event übrigens zur etwas ungewöhnlichen Zeit um 20:20 Uhr. In den ersten fünf Primetime-Minuten ging einmal mehr die "Schatzsuche" von Joko und Klaas auf Sendung, die um einen weiteren Aspekt erweitert wurde. Seit Samstag ist klar, dass nicht nur eine Gewinnerin oder ein Gewinner von einer Million Euro gesucht wird, sondern über die Aktion 10.000 registrierte Spenderinnen und Spender von Stammzellen gefunden werden sollen. 12,5 Prozent Marktanteil sahen den Aufruf zur besten Sendezeit am Samstag (14-49), insgesamt wurden 990.000 Menschen erreicht.



Gegen die "WOK WM" schickte RTL nur Konserven on air. Ab 20:15 Uhr kam "Sascha Grammel live", das 2011 produziert wurde, auf 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 8,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. "Ottos Märchenshow" schloss sich ab halb zehn an; mit 7,8 Prozent unterbot die Produktion den Senderschnitt ganz klar. 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gemessen. Schwer tat sich auch das ab kurz nach 19 Uhr gesendete "Life", das nur auf etwas mehr als sechs Prozent kam.

Für gute Quoten – bei Jung und Alt – sorgte zudem "Die Beatrice Egli Show" im Ersten, die sich primetimefüllend 14,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren schnappte. Bei den Jüngeren standen 9,7 Prozent zu Buche. Die ermittelte Gesamt-Reichweite belief sich auf 3,59 Millionen. Gegenüber der April-Ausgabe blieb die Sehbeteiligung somit nahezu unverändert.

