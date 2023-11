Gleich zwei Spiele der NFL fanden in diesem Jahr in Frankfurt statt. Doch während das erste Spiel, in dem die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins trafen, in der vergangenen Woche noch bis zu 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL vor den Fernseher lockten, waren es in dieser Woche bei der Partie zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots deutlich weniger.

So verfolgten im Schnitt 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das erste Quarter ab 15:31 Uhr, etwa 440.000 weniger als beim ersten Quarter in der vergangnen Woche dabei waren. Im Lauf der Zeit stieg die Reichweite zwar langsam an, auch das vierte Quarter blieb mit im Schnitt 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber unter der Millionen-Marke und verpasste das Vorwochen-Ergebnis damit um mehr als eine halbe Million.

Die Marktanteile konnten sich gleichwohl trotzdem vor allem beim jüngeren Publikum sehen lassen: Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sie sich zwischen 13,6 und 15,8 Prozent und lagen damit deutlich über dem RTL-Schnitt. Vergangene Woche waren zeitweise allerdings noch über 20 Prozent drin. Beim Gesamtpublikum pendelte der Marktanteil zwischen 5,3 und 5,9 Prozent.

Nachdem "RTL aktuell" dann um 18:45 Uhr für ein zwischenzeitliches Quotenhoch gesorgt hatte und die Reichweite kurzzeitig auf 2,27 Millionen anschwellen ließ, sackten die Zahlen mit den beiden abendlichen NFL-Übertragungen wieder ab. Die vier Quarter des Spiels Cleveland Browns at Baltimore Ravens erreichten nur zwisschen 600.000 und 760.000 Personen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag nur bei Weten zwischen 6,1 und 7,7 Prozent. Als am späteren Abend dann noch die Detroit Lions auf die Los Angeles Chargers trafen, bewegte sich die Gesamt-Reichweite zwar anfangs noch bei 570.000, sank dann zu fortgerückter Stunde auf zuletzt 280.000 ab. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen zwischen 5,4 und 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt