am 13.11.2023 - 09:00 Uhr

1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Schnitt am Sonntagabend die zweite Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?", das waren etwa 150.000 weniger als in der vergangenen Woche zum Staffelauftakt eingeschaltet hatten. Trotz dieses leichten Rückgangs kann man bei ProSieben mit den Quoten aber vollauf zufrieden sein: Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum mit 6,4 Prozent ebenso bei mehr als dem doppelten des diesjährigen ProSieben-Senderschnitts wie auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es für 19,9 Prozent reichte.

In diesem Umfeld erreichte auch die fünfte Folge der "Schatzsuche" von Joko & Klaas, die derzeit täglich für einige Minuten um 20:15 Uhr zu sehen ist, mehr Publikum als an den letzten Tagen. 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier gezählt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hier bereits auf 15,1 Prozent.

Beim jüngeren Publikum konnte am Sonntagabend nur der "Polizeiruf 110" im Ersten mithalten, der dort 15,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Die private Konkurrenz hingegen war meilenweit abgeschlagen. Am stärksten präsentierte sich hier noch der Schwestersender Sat.1, wo "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" aber trotzdem nur mäßige 6,7 Prozent Marktanteil erreichten. Immerhin ließ Teil 2 den Marktanteil dann am späten Abend noch auf 8,5 Prozent steigen. RTLzwei kann mit den erreichten 6,0 Prozent Marktanteil für "Bad Boys - Harte Jungs" unterdessen sehr zufriedein sein.

"Grill den Henssler" bleibt bei Vox weiterhin aus Quotensicht vor allem beim jüngeren Publikum in diesem Herbst etwas schwach auf der Brust, mehr als 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht drin. Dort macht dafür der Blick auf den Vorabend dafür weiter richtig Spaß: "Die Autodoktoren" räumten mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab - und "Die Beet-Brüder" sind nicht mal dadurch zu stoppen, dass nur noch Wiederholungen zu sehen sind. Der Marktanteil lag trotzdem bei hervorragenden 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Sat.1 kommt mit dem "Hundetrainer-Champion" am Vorabend unterdessen zwar weiter auf keinen grünen Zweig, verbesserte sich aber um fast einen Prozentpunkt auf nun 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Deutlich nach oben ging's auch für "Nur Bares ist Wahres", das bei Kabel Eins von 3,0 auf 4,1 Prozent zulegen konnte. Dafür tat sich Kabel Eins in der Primetime schwer und kam mit "Deutschlands größte Geheimnisse" diesmal nicht über 3,7 Prozent Marktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt