Das ZDF ist weiter munter dabei, neue Reihen für den "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend zu etablieren. Im Falle von "Mit Herz und Holly" lief das recht gut: 4,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein und bescherten dem ZDF einen Marktanteil von 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Sollte damit allerdings auch die Absicht einher gegangen sein, jüngeres Publikum anzulocken, dann hat das nicht geklappt: Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,4 Prozent Marktanteil eher mau aus.

Gegen die sonntäglichen Krimis im Ersten hat das ZDF ohnehin keine Chance, das war auch in dieser Woche nicht anders. Der Tagessieg ging an den "Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos", der im Schnitt 7,81 Millionen Personen vor den Fernseher lockte, das war mehr als jeder Vierte, der am Sonntagabend lineares Fernsehen schaute. Der Marktanteil belief sich auf 26,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Anne Will" konnte davon im Anschluss nur einen kleinen Teil dran halten, die Reichweite fiel nach der Herbst-Pause mit diesmal 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so gering aus wie seit Mitte September nicht mehr. Der Marktanteil lag bei mauen 11,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Konfrontation" mit Sarah Wagenknecht sahen sich danach noch 1,8 Millionen Personen an, was 11,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Die "Tagesthemen" durften daher diesmal erst um 23:30 Uhr ran, wo sich noch 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf den neuesten Stand bringen ließen. Das "heute-journal", das wie üblich schon um 21:45 Uhr auf Sendung ging, erreichte im Schnitt 4,2 Millionen Menschen. Das ZDF setzte später am Abend dann auf "Harry Wild - Mörderjagd in Dublin": Die erste Folge sahen sich noch 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, die zweite Folge ab 23 Uhr nur noch 1,93 Millionen. Das reichte für Marktanteile von 13,1 und 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum, allerdings nur 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Unrerdessen schaffte 3sat mit einem Tagesmarktanteil von 3,6 Prozent den Einzug in die Top 5 der Sender. Gelungen ist das mit Filmklassikern. "Old Surehand" erreichte am Vorabend ab 17:20 Uhr im Schnitt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen stolzen Marktanteil von 5,2 Prozent beim Gesamtpublikum, auch "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" sahen sich danach fast 900.000 Menschen an. In der Primetime zählte "Der Schatz im Silbersee" im Schnitt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt