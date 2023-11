Das Staffel-Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat am Montagabend für überraschend starke Quoten in Sat.1 gesorgt: Nachdem sich das Format in den zurückliegenden Wochen ein ganzes Stück schwerer tat als in der Vergangenheit und durchweg einstellige Marktanteile erzielte, zog das Interesse des Publikums nun doch noch einmal kräftig an - und katapultierte Sat.1 um 20:15 Uhr gar zusammen mit RTL zur Marktführerschaft.

Ebenso wie "Wer wird Millionär?" verzeichnete auch "Hochzeit auf den ersten Blick" einen Marktanteil von 11,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe und lag damit deutlich über den Normalwerten von Sat.1. Für das Format bedeutete das den besten Wert seit fast drei Jahren. Durchschnittlich erreichte die Finalfolge 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren - nur die "Tagesschau" und "RTL aktuell" waren am Montag in dieser Altersgruppe noch gefragter. Insgesamt schalteten diesmal 1,68 Millionen Menschen ein, über 300.000 mehr als beim bisherigen Staffel-Bestwert vor einer Woche.

Der Erfolg in der Primetime bügelte zugleich so manche Sat.1-Schwäche aus: So erzielten "We are Family" und "Die Tier-Docs" in der Daytime jeweils nur einen Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe, "Die Urlaubs-Docs" fielen anschließend sogar zeitweise auf 2,6 Prozent. Und auch "Die Landarztpraxis" tat sich um 19:00 Uhr mit nur 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwer. Dank "Hochzeit auf den ersten Blick" fiel der Tagesmarktanteil dennoch mit 7,9 Prozent sehr respektabel aus, sodass sich der Sender letztlich auf dem dritten Rang vor Vox platzierte.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum hatte derweil das ZDF am Montagabend die Nase vorn: 4,10 Millionen Menschen verfolgten dort den Spielfilm "Die Whistleblowerin". Dahinter platzierte sich "Wer wird Millionär?" bei RTL mit 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, gefolgt von der ARD-Doku "Kennedy", die 2,71 Millionen sahen. Für "Hart aber fair" reichte es dagegen im Anschluss nur noch für 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Richtig stark lief's zudem wieder für den Spartensender ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" zur besten Sendezeit von 1,72 Millionen Personen gesehen wurde.

