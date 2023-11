am 14.11.2023 - 08:49 Uhr

Nachdem Sebastian Lege in der Vergangenheit im ZDF, aber auch beim kleinen Spartensender ZDFinfo beachtliche Quoten erzielte, startete der Food-Experte am Montagabend nun auch bei Vox durch - und war auf Anhieb mit seinem neuen Format "Lege kommt auf den Geschmack" erfolgreich. Durchschnittlich 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten die erste Folge sehen, darunter 490.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für überzeugende 9,1 Prozent Marktanteil.

Das Zusammenspiel mit "Goodbye Deutschland" wollte im weiteren Verlauf des Abends allerdings überhaupt nicht klappen: Mehr als ein Marktanteil von 3,9 Prozent war für Vox daher ab 22:15 Uhr nicht mehr drin. Deutlich erfolgreicher war der Sender hingegen am Vorabend: So erreichten "Zwischen Tüll und Tränen" jeweils mehr als neun Prozent Marktanteil, ehe "Das perfekte Dinner" gar auf 10,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam. Insgesamt erreichte der Koch-Wettbewerb im Schnitt 1,34 Millionen Menschen.

Noch stärker lief es am Vorabend für ProSieben, wo "Galileo" sogar auf 11,9 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit Ende August kam. In der Primetime wiederum war der Sender zunächst nur kurzzeitig zweistellig - der "Schatzsuche" von Joko und Klaas sei Dank. 10,2 Prozent Marktanteil erzielte die fünfminütige Sendung, ehe "Young Sheldon" erst auf 8,4 und schließlich auf 7,4 Prozent zurückfiel. "Die Simpsons" erzielten um 21:13 Uhr sogar nur 6,5 Prozent, ehe eine weitere Folge dann doch noch solide 8,5 Prozent schaffte. Nach 23 Uhr steigerte "The Big Bang Theory" den ProSieben-Marktanteil nach anfänglichen Schwierigkeiten sogar noch einmal auf bis zu 11,2 Prozent.

Und sonst? RTLzwei kam mit "Armes Deutschland" und "Deutschland - Deine Schulden" auf gute Marktanteile von 5,0 und 5,3 Prozent, womit der Sender noch vor Kabel Eins landete. Dort erreichte der Spielfilm "Miami Vice" um 20:15 Uhr lediglich 4,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum setzte sich RTL Super sogar noch vor RTLzwei und Kabel Eins: Dort überzeugte der Spielfilm "Christmas Shopping in London" mit 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und war auch in der Zielgruppe mit 3,1 Prozent Marktanteil erfolgreich.

