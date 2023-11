Auch am zweiten Sat.1-Sendetag der laufenden "Promi Big Brother"-Staffel stand die Geschichte rund um die getrennten Noch-Eheleute Iris und Peter Klein im Fokus. Und auch am zweiten Tag sicherte sich Sat.1 mit der diesmal etwas mehr als zweistündigen Live-Übertragung aus Köln gute Quoten, wenn man bedenkt, dass der Große Bruder gegen ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft antrat. Gemessen wurden zwischen 20:15 und 22:30 Uhr im Schnitt 10,2 Prozent. Insgesamt schauten 1,62 Millionen Menschen zu. Somit gelang es dem Format, die (nur bedingt vergleichbare) Vortags-Reichweite fast zu halten. Die Eröffnungsshow, die allerdings erst um kurz nach Mitternacht vorbei war, kam am Montag auf rund 1,7 Millionen zusehende Personen ab drei und 14,7 Prozent bei den Umworbenen.

Im weiteren Verlauf des Dienstagabends hatte Sat.1 dann bis halb ein Uhr nachts die "Promi Big Brother Late Night Show" im Programm – und sicherte sich damit 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zudem hatte der Sender in der Nacht von Montag auf Dienstag bis ran ans "Frühstücksfernsehen" den Livestream aus dem Container übertragen. Zwischen drei und 5:30 Uhr kam Sat.1 damit auf 9,6 Prozent bei den Jüngeren. Im Schnitt schauten rund 130.000 Menschen das nächtliche Geschehen in der Promi-WG.



Die Liveshow des Reality-Formats trat am Dienstagabend auch gegen eine weitere "Bauer sucht Frau"-Folge bei RTL an, die ebenfalls gute Werte einfuhr. Auch sie bekam es natürlich mit Live-Fußball zu tun, weshalb der Sender mit den erreichten 11,8 Prozent durchaus zufrieden sein dürfte. Insgesamt kam das Format auf 3,30 Millionen Fans. Auffallend: Das Format hat inzwischen ein recht altes Publikum: 0,73 Millionen der insgesamt 3,3 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.

Nach "Bauer sucht Frau" sanken die RTL-Quoten in der klassischen Zielgruppe deutlich. "RTL Direkt" musste sich mit 6,1 Prozent zufriedengeben, "Extra" landete bei kaum besseren 6,6 Prozent.

