Österreichische Medien überschlugen sich am Mittwochmorgen vor Freude. Österreich hatte nämlich am Dienstagabend mit 2:0 verdient gegen die deutsche Nationalmannschaft gewonnen. Die um 20:45 Uhr angepfiffene Partie wurde in Deutschland live im ZDF übertragen. Und wenn schon das Spielergebnis schmerzhaft war, dann war immerhin die TV-Quote sehr stark. 8,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Zweiten 31,2 Prozent Marktanteil insgesamt und sogar 34,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse kam das Match auf im Schnitt 2,07 Millionen zusehende Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt