am 23.11.2023 - 14:33 Uhr

Aus Quotensicht hat Klaas Heufer-Umlauf bislang in diesem Jahr mit "Late Night Berlin" schon ein paar schwierige Phasen hinter sich. Mit dem richtigen Vorlauf schafft es das Format durchaus auf zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum, ohne das passende Vorprogramm sah es aber auch schon oft ziemlich düster aus. In der vergangenen Woche schwang sich Heufer-Umlauf zu fantastischen 15,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf - beflügelt durch das Vorprogramm (DWDL.de berichtete). Und nun gibt es sogar nochmal einen kräftigen Nachschlag.

Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten ging es für "Late Night Berlin" in der vergangenen Woche noch deutlich nach oben: 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zusätzlich hinzu, ein Großteil davon kam aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte so um 2,7 Prozentpunkte auf starke 18,2 Prozent. Es war der größte Nachschlag, den "Late Night Berlin" bislang in seiner Geschichte verzeichnete.

Mit "Wer stiehlt mir die Show?" und "The Masked Singer" hatte ProSieben außerdem noch zwei weitere Formate im Rennen, die im Nachschlags-Ranking sehr gut mit dabei waren. Beide Formate konnten ihre ohnehin schon guten Quoten noch weiter verbessern. "The Masked Singer" steigerte sich so auch noch, übrigens auch wie das "Sommerhaus"-Wiedersehen, über die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Das große Promi-Büßen" legte zwar um 1,4 Prozentpunkte beim jungen Publikum zu, konnte aber auch damit nicht wirklich überzeugen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.11.

22:30 4,65

(+0,90) 20,8%

(+2,6%p.) 1,18

(+0,48) 22,2%

(+7,1%p.) Harter Brocken: Der Goldrausch 18.11.

20:14 5,77

(+0,40) 20,5%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,04) 9,0%

(+0,2%p.) Die Bergretter 16.11.

20:15 5,40

(+0,34) 19,5%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,06) 7,3%

(+0,5%p.) Tatort: Vergebung 19.11.

20:15 9,88

(+0,31) 31,8%

(+0,1%p.) 1,65

(+0,07) 22,0%

(-0,3%p.) Wer stiehlt mir die Show? 19.11.

20:15 1,99

(+0,25) 7,9%

(+0,8%p.) 1,41

(+0,21) 23,1%

(+1,9%p.) The Masked Singer 18.11.

20:14 2,03

(+0,24) 7,7%

(+0,6%p.) 0,81

(+0,09) 13,8%

(+0,8%p.) Bettys Diagnose 17.11.

19:28 3,07

(+0,23) 12,8%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,01) 5,0%

(0,0%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 15.11.

20:15 2,06

(+0,23) 7,9%

(+0,6%p.) 0,95

(+0,15) 16,0%

(+1,5%p.) ZDF Magazin Royale 17.11.

23:02 1,49

(+0,23) 8,8%

(+1,0%p.) 0,56

(+0,19) 14,8%

(+4,3%p.) Jenseits der Spree 17.11.

20:15 5,86

(+0,22) 21,8%

(-0,1%p.) 0,39

(+0,02) 7,4%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.11.-19.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Während es für "The Masked Singer" am Samstagabend etwas hinauf ging, verzeichnete RTL mit dem Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei etwas niedrigere Quoten als zunächst ausgewiesen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging während des Spiels um 1,5 Prozent zurück, die Partie lag damit aber noch immer bei deutlich mehr als 30 Prozent Marktanteil. Die Marktführerschaft hat RTL also behalten.

Spannend ist auch ein Blick auf das "ZDF Magazin Royale": Das erreichte durch zeitversetzte Nutzung zwar noch 230.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum stieg außerdem um 4,3 Prozentpunkte. Damit war der Nachschlag für Jan Böhmermann aber längst nicht so stark wie üblich. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor kamen eine halbe Million zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, der Marktanteil stieg um 8,1 Prozentpunkte. Die Musik-Ausgabe der Satire-Sendung hatte also ganz messbare Auswirkungen auf die Quoten - schon bei der linearen Erstausstrahlung war das der Fall.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.11.

22:30 4,65

(+0,90) 20,8%

(+2,6%p.) 1,18

(+0,48) 22,2%

(+7,1%p.) ZDF Magazin Royale 17.11.

23:02 1,49

(+0,23) 8,8%

(+1,0%p.) 0,56

(+0,19) 14,8%

(+4,3%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 14.11.

23:19 0,55

(+0,11) 5,5%

(+0,9%p.) 0,39

(+0,08) 18,2%

(+2,7%p.) ZDF Magazin Royale 16.11.

22:53 0,18

(+0,08) 1,2%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,08) 3,5%

(+2,2%p.) The Taste 15.11.

20:14 1,19

(+0,17) 5,4%

(+0,6%p.) 0,54

(+0,14) 10,9%

(+2,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 19.11.

20:15 1,99

(+0,25) 7,9%

(+0,8%p.) 1,41

(+0,21) 23,1%

(+1,9%p.) Die Anstalt 14.11.

22:14 1,87

(+0,14) 10,0%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,08) 9,6%

(+1,5%p.) Markus Lanz 15.11.

23:16 1,43

(+0,13) 14,5%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,04) 14,5%

(+1,5%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 15.11.

20:15 2,06

(+0,23) 7,9%

(+0,6%p.) 0,95

(+0,15) 16,0%

(+1,5%p.) Das große Promi-Büßen 16.11.

20:14 0,92

(+0,16) 3,5%

(+0,5%p.) 0,40

(+0,10) 7,2%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.11.-19.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt