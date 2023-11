am 24.11.2023 - 08:41 Uhr

Mit durchschnittlich 9,2 Prozent (vorläufig gewichtet) ist das "1% Quiz" im Frühjahr ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen. Das von Jörg Pilawa moderierte Quiz-Format legte nach dem Start sogar noch ziemlich deutlich zu, was die Stärke unterstreicht. Nun ist die zweite Staffel gestartet - und dabei war Sat.1 deutlich erfolgreicher als noch vor einigen Monaten. Im Schnitt sahen 1,74 Millionen Menschen zu, das ist die zweithöchste Reichweite, die das "1% Quiz" überhaupt jemals erzielt hat.

Beim jungen Publikum kam Sat.1 mit der Show auf sehr gute 10,6 Prozent Marktanteil, 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Damit musste man sich in der Primetime nur "GZSZ" bei RTL geschlagen geben. Und der Erfolg ging danach noch weiter: "Promi Big Brother" unterhielt ab 22:17 Uhr im Schnitt 1,41 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren damit 13,4 Prozent drin.

Sat.1 erzielte vor allem dank dieses starken Line Ups einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,1 Prozent - und war so auch deutlich besser unterwegs als ProSieben, das sich mit 6,7 Prozent zufrieden geben musste. Das "Promi-Büßen" steigerte sich nach dem Allzeit-Tief der vergangenen Woche zwar wieder auf 7,7 Prozent in der Zielgruppe, ein durchschlagender Erfolg war die Realityshow damit aber nicht, 830.000 Menschen sahen zu. "Good Luck Guys" fiel danach auf bis zu 2,0 Prozent.

Deutlich bergauf ging es an diesem Donnerstag für Kabel Eins. Nachdem die Doku-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" zuletzt auf 2,4 Prozent Marktanteil gefallen war, waren jetzt wieder 5,7 Prozent drin. 620.000 Personen schalteten ein. Damit lag man auch vor RTLzwei, wo sich eine neue Staffel von "Hartes Deutschland" mit überschaubarem Erfolg zurückmeldete: Nur 520.000 Menschen waren mit dabei, in der klassischen Zielgruppe wurden 3,8 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt