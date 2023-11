Die jährlichen "GZSZ"-Ausflüge in die Primetime sind inzwischen schon so etwas wie eine Tradition geworden. Am vergangenen Donnerstag sahen die Fans der Serie, wie es Teile des Casts nach Paris verschlagen hat. Und das kam durchaus gut an: 2,41 Millionen Menschen sahen sich die Folge an, die regulär um 19:40 Uhr startete, aber erst um 21:20 Uhr endete. Damit war das Primetime-Special das meistgesehene Programm aller Privatsender zu dieser Uhrzeit. Allerdings: Ein ähnliches Special erreichte im vergangenen Jahr noch 2,75 Millionen Menschen.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war "GZSZ" derweil nicht zu schlagen: Mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in dem Alter erreichte RTL 14,4 Prozent Marktanteil. 2022 waren noch 18,0 Prozent drin. Ein weiteres Special, in dem es um die Folge in Paris, aber auch um die größten Liebesmomente der Serie ging, unterhielt im Anschluss noch etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen, der Marktanteil ging auf 10,2 Prozent zurück.

Während RTL beim jungen Publikum die höchste Reichweite hatte, wurden die Quotencharts insgesamt von den Öffentlich-Rechtlichen dominiert. Ein neuer "Usedom-Krimi" erreichte im Ersten 5,73 Millionen Menschen, während die "Bergretter" im ZDF auf 5,03 Millionen kamen. Insgesamt erreichten die beiden Sender zur besten Sendezeit also mehr als 10 Millionen Personen. Angesichts von 21,4 bzw. 18,8 Prozent Marktanteil können beide sehr zufrieden sein.

Im Ersten erreichte "Monitor" später noch 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit die zweithöchste Reichweite des Jahres. Der Marktanteil lag bei guten 13,0 Prozent. Carolin Kebekus und Anja Reschke landeten am späteren Abend mit ihren Sendungen beim Gesamtpublikum jeweils im einstelligen Bereich und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es angesichts von 7,6 und 8,1 Prozent gut, aber nicht überragend aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt