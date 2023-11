Die NFL ist mit der Regular Season nun auch bei Nitro angekommen - und das war durchaus erfolgreich. Bereits die ersten beiden Viertel der Partie der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions erreichten am Vorabend 2,6 und 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 240.000 und 300.000 Menschen sahen zu. In der Primetime stieg das Interesse dann noch weiter an: Das letzte Viertel erreichte 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,6 Prozent Marktanteil.

Den Countdown auf das nächste Spiel sahen im Anschluss dann 400.000 Personen und der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,6 Prozent. Das eigentliche Match, Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys lag dann in der ersten Hälfte bei mehr als 7 Prozent, nach Mitternacht waren sogar mehr als 8 Prozent drin. Die Reichweiten sanken mit der Zeit natürlich, aber auch ab 1 Uhr nachts kam das letzte Viertel noch auf 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nitro schraubte so seinen Tagesmarktanteil auf 4,0 Prozent nach oben. Damit landete der Gar-Nicht-Mehr-So-Nischensender noch vor RTLzwei und Kabel Eins, die es jeweils nur auf 3,8 Prozent brachten. Sehr erfolgreich war auch ZDFneo mit 2,4 Prozent unterwegs. Dort muss man allerdings in die Daytime blicken, um die großen Erfolge auszumachen. "Bares für Rares" erzielte dort mittags etwa 6,0 Prozent Marktanteil, "Death in Paradise" sogar 7,1 Prozent. Auch am Vorabend erzielte ZDFneo beim jungen Publikum hohe Quoten, die über dem Senderschnitt lagen. In der Primetime lag "The Rookie" zunächst bei rund 2 Prozent und auch die "heute show"-Wiederholung kam später auf dieses Niveau. "Neo Ragazzi" gab später allerdings auf 0,8 Prozent nach - auch hierbei handelte es sich aber um eine Wiederholung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt