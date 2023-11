Erfolgreiche Rückkehr für den ZDF-Freitagskrimi "Die Chefin": Die neueste Folge der in München spielenden Serie sahen am Freitagabend ab kurz vor halb neun 5,66 Millionen Menschen linear. Erzielt wurde somit die höchste Reichweite des Tages. 22 Prozent Marktanteil folgten daraus, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent gemessen. "SOKO Leipzig" schloss sich mit knapp 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an – mit 19,3 Prozent bei allen lief auch diese Produktion weit oberhalb des ZDF-Senderschnitts. 6,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen festgestellt.

Nach 22:40 Uhr fanden dann auch deutlich mehr Jüngere zum Zweiten. 17,5 Prozent Marktanteil entfielen etwa auf die neueste "heute show", die sich (von der "Tagesschau" abgesehen) die höchste Freitagsreichweite bei den Jungen schnappte: 0,74 Millionen. "ZDF Magazin Royale" holte ab 23:20 Uhr noch gute 12,2 Prozent. Im Ersten kam "Zimmer mit Stall" nach 20:30 Uhr auf im Schnitt 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was ausbaufähige 10,4 Prozent beim Publikum ab drei Jahren nach sich zog.



Die Quoten der RTL-Primetimeshow "Ninja Warrior Germany" sanken streng genommen auf den schwächsten Wert der laufenden Staffel; 14,2 Prozent. Allerdings gingen gegenüber der Vorwoche kaum zusehende Personen verloren. Das Minus lag bei rund 40.000. Mit Blick auf 14-49 schauten noch 0,69 Millionen zu, insgesamt belief sich die Reichweite sogar auf 1,97 Millionen, was 0,08 Millionen mehr waren als sieben Tage zuvor.



Gut unterwegs war am Freitagabend auch Sat.1: Zunächst holte "The Voice of Germany" überdurchschnittliche 10,8 Prozent, danach ließ "Promi Big Brother" die Quoten auf 12,6 Prozent steigen. 1,38 und 1,16 Millionen Menschen sahen die beiden Formate. Um 0:35 Uhr startete die "PBB"-Late-Night-Show, die noch 8,8 Prozent in der Zielgruppe holte.

Schwer tat sich Kabel Eins ab 20:15 Uhr: "Navy CIS" holte mit der ersten Folge des Abends weniger als zwei Prozent, erst nach 22:17 Uhr waren dann über vier Prozent möglich. "King Arthur: Legend of the Sword" bescherte ProSieben passable 8,1 Prozent bei den Umworbenen, bis zu 2,3 Prozent sahen "Death of Paradise" bei ZDFneo. Ab kurz nach 21 Uhr schauten 0,78 Millionen Menschen die Serie im Schnitt. Am späteren Abend standen beim Spartensender noch mehrere Folgen von "Elvira" an; insgesamt kam das Format durchschnittlich auf zwischen 1,3 und 1,6 Prozent – also passable Ergebnisse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt