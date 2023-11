Mit mehr als 12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie über 50 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hat "Wetten, dass..?" am Samstagabend das Fernsehgeschehen dominiert (DWDL.de berichtete). Die anderen Sender wichen in weiser Voraussicht aus und programmierten nur Wiederholungen zur besten Sendezeit, ProSieben etwa schob "The Masked Singer" an diesem Wochenende auf den Sonntag. Es war wohl eine richtige Entscheidung, das kann man jetzt schon sagen.

Durch die Bank weg verzeichneten die großen Privatsender ziemlich enttäusche Quoten in der Primetime. Das "Masked Singer"-Ersatzprogramm bei ProSieben war der Film "Django Unchained", der 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete und beim jungen Publikum so 5,2 Prozent holte. Bei RTL unterhielt "Last Christmas" 1,19 Millionen Menschen, das entsprach 5,8 Prozent in der Zielgruppe.

Verglichen mit dem, was Sat.1 zur besten Sendezeit holte, können RTL und ProSieben noch zufrieden sein. "Transformers 3" in Sat.1 kam nämlich nur auf 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das ganz schlechten 3,7 Prozent Marktanteil. Glücklicherweise hatte man noch ein Ass im Ärmel und zeigte am späten Abend eine neue Ausgabe von "Promi Big Brother" - und das ging auch just los, als "Wetten, dass..?" vorüber war. Tatsächlich steigerte sich die Show dann noch auf eine Reichweite in Höhe von 1,18 Millionen. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei sehr guten 11,0 Prozent.

Und der Erfolg ging für Sat.1 in der Nacht auch noch weiter: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" verfolgten weit nach Mitternacht im Schnitt noch 600.000 Menschen, der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent. Zwischen 2 und 3 Uhr kam der Livestream der Realityshow dann schließlich noch auf 9,8 Prozent, hier sahen 240.000 Personen zu.

Doch noch einmal kurz zurück in die Primetime, wo sich auch Vox und RTLzwei mit Filmen ziemlich schwer taten. "Hercules" erreichte bei Vox 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, aber nur 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei RTLzwei sahen zur gleichen Zeit 490.000 Menschen "Paycheck - Die Abrechnung", was zu 2,2 Prozent Marktanteil führte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt