am 28.11.2023 - 08:42 Uhr

Was passiert eigentlich, wenn man täglich ein Kilogramm Zucker zu sich nimmt? Diesem Experiment hat sich Jenke von Wilmsdorff am Montagabend zur besten Sendezeit bei ProSieben gestellt. Das neueste Experiment des Journalisten war mal wieder sehr gefragt: 1,36 Millionen Menschen waren im Durchschnitt mit dabei, 880.000 von ihnen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei 15,7 Prozent.

"Jenke." lag damit auf einem Niveau mit RTL und "Bauer sucht Frau" - zumindest wenn man auf die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer blickt. Die Kuppelsendung erreichte ebenfalls 15,7 Prozent, die Reichweite war mit 910.000 etwas höher. Insgesamt spielte Inka Bause in einer ganz anderen Liga: So sorgten 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 14,2 Prozent Marktanteil. Nach dem ZDF war RTL damit in der Primetime der reichweitenstärkste Sender.

"RTL Direkt" kam durch den starken Vorlauf noch auf 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. "Ralf, der Bauernreporter" blieb im Anschluss aber bei nur noch 7,8 Prozent hängen und auch "Spiegel TV" war nur noch zu 7,4 Prozent gut. Besser gelang es ProSieben, das Publikum mit in den späten Abend zu nehmen. Nach dem Jenke-Experiment war noch ein Talk zur Sendung zu sehen, der es auf 12,5 Prozent Marktanteil brachte. Die Wiederholung des Experiments kam danach immerhin nochmal auf 8,8 Prozent.

Am Ende lagen ProSieben und RTL auch auf Tagessicht ziemlich auf Augenhöhe - mit einem etwas besseren Ausgang für die Kölner. RTL erreichte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,8 Prozent, bei ProSieben waren es 10,6 Prozent. Damit werden beide Sender wohl sehr gut leben können, RTL war darüber hinaus auch insgesamt stark unterwegs und kam auf 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt