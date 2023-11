Die Vox-Daytime kam am Dienstag schwer in Gang, drehte aber zum Vorabend hin mächtig auf: Nachdem "Full House - Familie XXL" um 14:00 Uhr zunächst nur einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe verbuchte, kam "Guidos Deko-Queen" zwei Stunden später bereits auf gute 7,4 Prozent. "Zwischen Tüll und Tränen" kratzte mit 9,5 Prozent danach sogar bereits an der Zweistelligkeit - und rollte damit der Datingshow "First Dates" gewissermaßen den roten Teppich aus. Diese markierte um 18:00 Uhr nämlich mit stolzen 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überraschend einen neuen Allzeit-Rekord.

Auch insgesamt lief es für "First Dates" mit Roland Trettl richtig gut: 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt dabei, sodass auch hier ein überzeugender Marktanteil von 5,8 Prozent eingefahren wurde. Mehr Fans erreichte bei Vox am Dienstag nur "Das perfekte Dinner", das eine Stunde danach von 1,29 Millionen gesehen wurde. Auch hierfür lief es in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent einmal mehr richtig gut.

Ganz anders dagegen das Bild in der Primetime: Dort setzte es für die Doku-Reihe "Wir sind Teens und ihr seid alt" mit gerade mal 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,8 Prozent Marktanteil bittere Tiefstwerte. Später am Abend ging "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" mit nur 1,9 Prozent sogar völlig baden. Vox sortierte sich dadurch noch hinter RTLzwei ein, wo die beiden Dokusoaps "Mensch Retter" und "Nachtschicht" mit jeweils 4,9 Prozent Marktanteil auf ordentliche Quoten in der klassischen Zielgruppe kamen.

Für Kabel Eins war indes mit dem Spielfilm "Philadelphia" um 20:15 Uhr nur ein Marktanteil von 3,4 Prozent drin, sodass sich der Sender dem nächsten Weihnachtsfilm von RTL Super geschlagen geben musste. Dort überzeugte "Verliebt in meinen Weihnachtsschwarm" zur besten Sendezeit mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 4,1 Prozent. Beachtlich: Die anschließende Wiederholung von "Eine Königin zu Weihnachten" steigerte die Reichweite sogar noch auf 900.000 Personen. In der Zielgruppe punktete RTL Super zu diesem Zeitpunkt mit starken 5,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt