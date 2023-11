Die Mysteryserie "Schnee" hat am Mittwochabend im Ersten einen mäßigen Start hingelegt. Nachdem die erste Folge um 20:15 Uhr zunächst von 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und einen recht guten Marktanteil von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte, ging die Reichweite der beiden weiteren Folgen im Anschluss deutlich zurück. Um 21:00 Uhr waren schon nur noch 2,57 Millionen Menschen dabei, gegen 21:45 Uhr wurden sogar lediglich 2,32 Millionen gezählt. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt noch bei 10,5 Prozent.

Allerdings steht "Schnee" schon seit einigen Tagen zum Abruf bereit und war gerade erst auch bei Arte zu sehen, wo in der Spitze mehr als 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Sollte es das Ziel gewesen sein, mit der Serie auch junges Publikum zu begeistern, dann hat dies im Ersten zumindest auf linearem Wege eher nicht geklappt: Von anfangs 5,5 Prozent bröckelte der Marktanteil im Laufe des Abends auf 3,3 Prozent, bewegte sich also deutlich unter dem Senderschnitt.

Das ZDF war hingegen bei Jung und Alt in der Primetime gleichermaßen erfolgreich: Dort überzeugte "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit durchschnittlich 5,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 20,1 Prozent Marktanteil entsprachen. Darüber hinaus lag das ZDF ab 20:29 Uhr mit seiner TV-Verbrecherjagd auf bei den 14- bis 49-Jährigen mit 15,3 Prozent an der Spitze. Später am Abend überzeugten auch das "heute-journal" und das "Sportstudio" zur Champions League noch mit zweistelligen Werten in dieser Altersgruppe.

Schon am Nachmittag punktete das ZDF mit Sport: Als ab 15:18 Uhr die Biathlon-Staffel der Frauen antrat, waren im Schnitt 2,83 Millionen Fans dabei. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei herausragenden 25,2 Prozent, während der Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 16,0 Prozent abräumte. Der Lohn: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Unter-50-Jährigen ging das ZDF am Mittwoch als Marktführer hervor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt