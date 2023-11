Mit über zwölf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk schon gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten ein voller Erfolg, doch die Show fand offenbar auch zeitversetzt noch ein großes Publikum. Nach der endgültigen Gewichtung zog die Reichweite jedenfalls nachträglich noch deutlich um etwa eine dreiviertel Million auf 12,89 Millionen an. Auch die Marktanteile erhöhten sich nachträglich noch leicht.

Die ARD hatte unterdessen alle Folgen der Miniserie "Totenfrau" in direkter Konkurrenz zu "Wetten, dass..?" gezeigt, was wohl so manchen Zuschauer gekostet haben dürfte. Dafür fiel die zeitversetzte Nutzung auch dort recht hoch aus: Die Reichweite der ersten Folge erhöhte sich nachträglich noch um 310.000 auf nun 3,55 Millionen. Noch höher fiel der Nachschlag am späteren Abend aus, als einige, die die Serie um 20:15 Uhr begonnen hatten, wohl schon ins Bett gewechselt waren und die Folgen dann später nachholten. Dadurch erhöhte sich der nachträgliche Aufschlag bei den Episoden 5 und 6 auf rund eine halbe Million.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.11.

22:43 4,75

(+0,91) 22,4%

(+2,6%p.) 1,25

(+0,51) 24,7%

(+7,2%p.) Wetten, dass..? 25.11.

20:15 12,89

(+0,76) 45,8%

(+0,5%p.) 3,67

(+0,28) 54,8%

(+1,3%p.) Totenfrau 25.11.

23:25 2,17

(+0,53) 12,4%

(+2,3%p.) 0,11

(+0,04) 2,4%

(+0,7%p.) ZDF Magazin Royale 24.11.

23:19 2,17

(+0,53) 13,4%

(+2,5%p.) 0,82

(+0,40) 20,3%

(+8,1%p.) Promi Big Brother 25.11.

23:29 1,58

(+0,41) 10,6%

(+2,1%p.) 0,57

(+0,17) 14,7%

(+3,7%p.) Promi Big Brother 26.11.

22:17 1,50

(+0,40) 8,4%

(+1,9%p.) 0,45

(+0,17) 10,6%

(+3,4%p.) The Taste 22.11.

20:14 1,62

(+0,36) 6,9%

(+1,3%p.) 0,83

(+0,31) 15,3%

(+4,7%p.) Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken 26.11.

20:15 9,20

(+0,34) 29,0%

(+0,2%p.) 1,65

(+0,12) 21,4%

(+0,8%p.) Promi Big Brother - Livestream 20.11.

20:15 2,07

(+0,33) 9,3%

(+1,2%p.) 0,84

(+0,15) 16,8%

(+2,1%p.) Totenfrau 25.11.

20:15 3,55

(+0,31) 12,4%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,03) 4,3%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.11.-26.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Doch auch beim lange so gebeutelten Sat.1 bereitet der Blick auf die Quoten in den letzten Tagen erstaunlich häufig auch mal wieder Freude - und nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sah es vergangene Woche sogar noch ein ganzes Stück besser aus. Da gab es zum Beispiel für "The Taste" den mit Abstand größten Nachschlag in der Geschichte des Formats: Die Reichweite vom Mittwoch vergangener Woche erhöhte sich nachträglich noch um 360.000 auf insgesamt 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss gar um sagenhafte 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zu den vorläufigen Daten nach oben. Zum Vergleich: Der bislang höchste Aufschlag in der Geschichte von "The Taste" lag bei 2,7 Prozentpunkten. Mit nun endgültig gewichteten 15,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stellte "The Taste" jedenfalls einen Staffelbestwert auf, im vergangenen Jahr war nur die Finalsendung erfolgreicher.

Einen großen Anteil an zeitversetzter Nutzung verzeichnet Sat.1 unterdessen auch bei "Promi Big Brother". So stieg die Reichweite der Auftaktshow noch von 1,74 auf 2,07 Millionen an. Noch höher war der Nachschlag bei den spätabendlichen Ausgaben vom Wochenende, hier ging es noch um 400.000 bzw. 410.000 nach oben. Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe erhöhten sich nachträglich noch um bis zu 3,7 Prozentpunkte, auch am Sonntagabend ist der Wert damit also nun zweistellig, bei den anderen spätabendlichen Ausgaben bewegte er sich zwischen 13,2 und 17,3 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 24.11.

23:19 2,17

(+0,53) 13,4%

(+2,5%p.) 0,82

(+0,40) 20,3%

(+8,1%p.) heute-show 24.11.

22:43 4,75

(+0,91) 22,4%

(+2,6%p.) 1,25

(+0,51) 24,7%

(+7,2%p.) The Taste 22.11.

20:14 1,62

(+0,36) 6,9%

(+1,3%p.) 0,83

(+0,31) 15,3%

(+4,7%p.) Promi Big Brother 25.11.

23:29 1,58

(+0,41) 10,6%

(+2,1%p.) 0,57

(+0,17) 14,7%

(+3,7%p.) Promi Big Brother 26.11.

22:17 1,50

(+0,40) 8,4%

(+1,9%p.) 0,45

(+0,17) 10,6%

(+3,4%p.) Promi Big Brother 22.11.

22:57 1,28

(+0,27) 11,9%

(+1,9%p.) 0,41

(+0,12) 17,3%

(+3,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.11.

19:39 2,27

(+0,18) 9,7%

(+0,6%p.) 0,54

(+0,12) 12,8%

(+2,5%p.) Promi Big Brother - Livestream 20.11.

20:15 2,07

(+0,33) 9,3%

(+1,2%p.) 0,84

(+0,15) 16,8%

(+2,1%p.) ZDF Magazin Royale 23.11.

22:55 0,09

(+0,06) 0,6%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,06) 2,3%

(+1,6%p.) Promi Big Brother 21.11.

20:15 1,84

(+0,22) 6,5%

(+0,6%p.) 0,75

(+0,13) 11,7%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.11.-26.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt