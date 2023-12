Zwei der zugkräftigsten Vereine der zweiten Liga haben schon am Freitag gespielt – beide ab 18:30 Uhr. Schalke 04 gewann 4:0 gegen Osnabrück. Ebenfalls ab 18:30 Uhr stieg auch das Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Die beiden durchaus namhaften Partien sorgten dann auch dafür, dass die Sky-Fußballübertragung deutlich gefragter war als üblich. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Matches auf durchschnittlich 7,5 Prozent Marktanteil, was dem Pay-TV-Anbieter einen Platz unter den besten 25 sicherte. Insgesamt schauten rund 650.000 Personen ab drei Jahren zu. Im Gesamtmarkt kam die zweite Bundesliga bei Sky damit auf genau drei Prozent.



Die starken Sky-Quoten am Vorabend drücken auch die Ergebnisse der großen Sender. So holte RTL ab 19:40 Uhr mit "GZSZ" die schwächste Zielgruppen-Quote dieses Jahres. Mehr als 8,8 Prozent Marktanteil waren für die Geschichten rund um den Kollekiez nicht zu holen. "AWZ" kam zuvor nur auf knapp sieben Prozent, "RTL Aktuell" lief mit knapp 13 Prozent schwächer als an vielen anderen Tagen.

Auch ein anderer Kleiner war am Freitagabend sehr groß. RTL Super, wie die Primetime von Super RTL inzwischen bekanntlich heißt, kam ab 20:15 Uhr mit einem weiteren Weihnachtsfilm auf im Schnitt 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gesendet wurde "Der Weihnachtswunsch des Jahres", der Quotenwünsche wahr werden ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Streifen schöne 4,3 Prozent. Somit lag man knapp vor einem ebenfalls sehr starken ZDFneo, das mit dem Film "White House Down" auf 4,1 Prozent kam. 890.000 Menschen schauten zu.



Beide Sender überholten damit RTLzwei, wo die Filmzeit nicht über 0,48 Millionen zusehende Personen hinaus kam. Der Streifen "Iron Man 3" begeisterte im Schnitt 3,8 Prozent der klassisch Umworbenen. Damit lag er immerhin vor Kabel Eins, wo "Navy CIS" zwischen 20:15 und 23:15 Uhr nur 2,3, 2,7 sowie drei Prozent Marktanteil (14-49) generierte.

Und bei Tele 5 meldeten sich die "SchleFaZ" mit ihrer finalen Staffel zurück: Das Kult-Format sicherte sich mit dem Werk "Piranha Sharks" bei den Jüngeren weit überdurchschnittliche 3,2 Prozent Marktanteil. 0,21 Millionen Menschen wurden gemessen. Lead-In war "Turbo: Der Power Rangers Film", den sich 0,12 Millionen anschauten. 1,1 Prozent wurden in der Zielgruppe gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt