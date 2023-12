Thomas Gottschalk hat am Samstagabend zusammen mit vielen Persönlichkeiten rund um Disney gefeiert – "Disney 100 – Die große Jubiläumsshow" gab es dabei nur linear, sie steht nicht auf Abruf zur Verfügung. Und "Disney 100" war entsprechend ein linearer Erfolg, denn bei den klassisch Umworbenen sicherte sich das Programm den Primetime-Sieg und das gegen durchaus namhafte Konkurrenz. Zwischen 20:15 und 23:35 Uhr kam die Produktion auf schöne 14,2 Prozent Marktanteil. 1,62 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.

Somit zog "The Masked Singer" den Kürzeren. Die aktuell laufende Winterstaffel performt schon von Beginn an klar schwächer als ihre Vorgänger. Am Samstag kam das zeitgleich laufende Live-Programm von ProSieben nur auf 13 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das waren immerhin rund 0,8 Punkte mehr als am zurückliegenden Wochenende als der Senderplatzwechsel hin auf den Sonntag (nur einmalig wegen "Wetten, dass..?") die Quoten auf gut zwölf Prozent gedrückt hatte. Dafür fiel nun an diesem Samstag die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren so niedrig aus wie bisher nie: 1,57 Millionen Personen schauten zu – auch in diesem Punkt also landete die Masken-Show knapp hinter Disney bei RTL.



Ebenfalls zweistellige Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich indes "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im Ersten. Es generierte im Schnitt 10,3 Prozent in dieser Altersklasse. Bei allen wurde eine Sehbeteiligung in Höhe von 5,03 Millionen ermittelt. Daraus ergaben sich für Das Erste schöne 21,5 Prozent Marktanteil. Durchaus interessant: Die Sendung wiederholte somit ihre Vorjahresergebnisse: 2022 kam das Programm auf 5,05 Millionen Fans ab drei und knapp über 21 Prozent insgesamt.

Sehr gefragt waren am Samstag dann auch die "Tagesthemen", die um 23:40 Uhr starteten und noch 17,9 Prozent Marktanteil bei allen generierten. 2,62 Millionen Personen informierten sich zu später Stunde im Ersten Deutschen Fernsehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt