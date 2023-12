Stell' dir vor, du hast Geburtstag und kaum einer kommt. Sicherlich mehr erwartet haben dürfte sich ProSieben von einer "Galileo"-Sonderprogrammierung am Freitag und Samsag. Schon am Freitag lief diese schleppend an und auch am Samstag kam sie nicht in Fahrt. So kam die "Top Brain"-Show am Samstag ab 19:05 Uhr nur auf rund sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und das war noch eines der besseren Ergebnisse des Tages. Die Gesamtreichweite belief sich auf ein wenig mehr als eine halbe Million. Zwischen 5:55 und zehn Uhr morgens setzte ProSieben auf "Galileo – Kids" und verbuchte damit zwischen 3,1 und 6,0 Prozent Markanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auf 7,2 Prozent steigerte sich am Vormittag "Rätsel der Welt", 6,1 Prozent erzielte eine Sendung zu "Lost Places" am Mittag. "Mission to Moon" und "Crazy World" schlossen sich mit je rund fünf Prozent an, hatten beide aber auch namhafte Fußball-Konkurrenz. Sehr schwer tat sich ab 16:42 Uhr "Galileo Billo Binder: Smart gespart" mit gerade einmal 4,2 Prozent Marktanteil und weniger als 300.000 Zusehenden.

"Mission Wissen weltweit" schloss sich nach 18 Uhr mit 4,7 Prozent bei den Umworbenen an. Hier schauten im Schnitt 0,36 Millionen Leute zu. Der durchschnittliche ProSieben-Tagesmarktanteil am Samstag lag bei 7,6 Prozent - somit sicherte sich der Kanal den vierten Platz. Sehr erfolgreich tagsüber war phasenweise übrigens Nitro: Das mittags dort gezeigte "A-Team" etwa landete bei über sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Nach 16:45 Uhr holte zudem "Miniatur Wunderland XXL" etwas mehr als vier Prozent bei den Jüngeren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt