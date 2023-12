© ZDFneo/FEEDME

Zum guten Tagesergebnis trug aber auch die neo-Primetime bei. "Gladiator" ab 20:15 und "White House Down" ab 22:35 Uhr holten wunderbare 2,7 und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt kamen die beiden Streifen auf 0,53 sowie 0,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Film gepunktet hat auch Sat.1:"Kindsköpfe" kam dort ab 20:15 Uhr auf durchaus gute 8,2 Prozent, nach 22:20 Uhr schloss sich eine weitere "Promi Big Brother"-Folge mit erneut guten 10,1 Prozent Marktanteil (14-49) an. Die Reality-Show ließ die Reichweite auf 1,35 Millionen Menschen steigen, den Film hatten zuvor rund 840.000 gesehen.



Sehr schwer in den Abend gestartet war Kabel Eins, wo die erste "FBI: Special Crime Unit"-Folge ab 20:15 Uhr nicht über 1,2 Prozent bei den kommerziell wichtigen Personen ab. Die Serie steigerte sich mühsam, generierte am späten Abend dann aber immerhin etwas mehr als vier Prozent. Bei RTLzwei kam der Film "Last Samurai" auf solide fünf Prozent in der Zielgruppe, Vox landete mit "Das Wunder von Manhattan" bei 5,8 Prozent. 0,94 Millionen Personen schauten zu.

Der Weihnachtsfilm machte RTL Super das Leben etwas schwerer als sonst. Der dort gesendete Weihnachtsstreifen "Christmas Romance – Weihnachten zwischen den Zeilen" kam auf rund 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den Jüngeren wurden 2,4 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt