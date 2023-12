Ein letztes Mal hat Anne Will am Sonntagabend ihren Polittalk im Ersten moderiert. Der ganz große Quoten-Aufschwung war zum Abschied allerdings nicht drin: Durchschnittlich 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 21:45 Uhr für die letzte Ausgabe, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 14,4 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Anne Will" mit 6,3 Prozent Marktanteil sogar den schwächsten Wert seit Ende April - was auch deshalb überraschend ist, weil sich der "Tatort" zuvor einmal mehr in glänzender Form präsentierte.

Mit 1,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der "Tatort" aus Köln sehr gute 19,6 Prozent Marktanteil und verpasste damit nur knapp den Tagessieg, den sich letztlich die "Tagesschau" sicherte. Beim Gesamtpublikum war der "Tatort" zudem die meistgesehene Sendung des Tages: 9,34 Millionen Krimi-Fans bedeuteten nicht die zweitbeste Reichweite seit dem Ende der Sommerpause, sondern zugleich herausragende 30,7 Prozent Marktanteil.

Zum Vergleich: Das ZDF kam mit dem Spielfilm "Weihnachtspäckchen... haben alle zu tragen" als stärkster Verfolger mit nicht einmal halb so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern durchs Ziel. 3,84 Millionen schalteten hier im Schnitt ein, der Marktanteil lag bei 12,7 Prozent. Erfolgreicher war das ZDF am Sonntag noch vor der Primetime: So erreichte "Terra X" um 19:30 Uhr im Schnitt bereits 3,99 Millionen Personen und auch mit Biathlon lockte der Sender am Nachmittag bereits fast vier Millionen vor den Fernseher.

Starke Quoten gab's am Sonntag aber nicht nur für den "Tatort", sondern auch für einen echten Film-Klassiker: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erreichte ab 15:02 Uhr im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten, sodass der Marktanteil um diese Uhrzeit bei starken 16,4 Prozent lag. Exakt diesen Wert erzielte der Film zudem beim jungen Publikum, ehe das Film-Special "Märchenreise" danach noch mit 11,5 Prozent überzeugte und insgesamt immerhin 1,66 Millionen Aschenbrödel-Fans vor dem Fernseher hielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt