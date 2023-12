Ausnahmsweise gab es an diesem Sonntag keine Live-Football-Übertragung bei RTL. Die Spiele der NFL wanderten rüber zu Nitro, um Platz zu schaffen für zahlreiche Disney-Filme beim größten Sender von RTL Deutschland. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile lässt sich sagen: Das hat gut funktioniert. RTL sicherte sich bei den Umworbenen mit 11,3 Prozent Tagesmarktanteil die Pole Position vor dem fünf Zehntel schwächeren ProSieben und Nitro landete mit 3,4 Prozent sogar ein Zehntel vor RTLzwei.





Zum ganzen Bild gehört auch: Die NFL hat Nitro bei den Jüngeren einen Push gegeben, insgesamt aber nicht. Vergangene Woche etwa erreichte die lange "CSI"-Strecke am Sonntagabend teils an die 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das finale Viertel des ersten Matches kam diesen Sonntag nun auf 620.000.



RTL Super setzte derweil seinen starken Lauf mit Weihnachtsfilmen nicht fort, vielleicht auch, weil das ZDF auf eine ähnliche Programmfarbe baute. So kam "Christmas Cake – Mit Liebe gebacken" am Sonntag nur auf 1,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und insgesamt 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Schwach schnitt der Disney Channel ab. Nur 160.000 Personen sahen "Wer ist hier der Weihnachtsmann?". Die Ausstrahlung lief beim jüngeren Publikum mit 0,3 Prozent nicht gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt