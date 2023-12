am 04.12.2023 - 09:00 Uhr

Matthias Schweighöfer hat am Sonntagabend seine eigene Primetime-Show bei ProSieben moderiert: "Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show" sicherte sich damit nicht nur die klare Marktführung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, sondern holte auch die besten Quoten der laufenden "WSMDS"-Staffel. 21,2 Prozent wurden durchschnittlich bei den klassisch Umworbenen generiert. Und auch die gemessene Reichweite stieg: Gegenüber der Vorwoche ergab sich ein Plus von mehr als 200.000 Zusehenden.

Im Schlepptau der Primetime-Show holte dann auch "Late Night Berlin" sehr gute Zahlen. Ab 23:30 Uhr sicherte sich die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf im Schnitt 10,9 Prozent Marktanteil beim kommerziell relevanten Publikum. Insgesamt schauten 0,4 Millionen Menschen den Re-Run. Fun Fact: Somit waren viel mehr dabei als am Dienstagabend. An diesem Abend wurden nach 22:33 Uhr gerade einmal grob 140.000 Personen (nach vorläufigen Zahlen) gemessen.



Das starke ProSieben-Programm machte dann auch Vox etwas zu schaffen: Die diesjährige Weihnachts-Edition von "Kitchen Impossible" sicherte sich nur acht Prozent in der klassischen Zielgruppe. Somit landete das primetimefüllende Format zwar weit über dem Vox-Senderschnitt, erreichte jedoch nicht die Werte früherer Weihnachts-Editionen. Im zurückliegenden Dezember standen etwa noch rund zehneinhalb Prozent zu Buche.

Auch das Halbfinale von "Promi Big Brother" gab am Sonntagabend nach. Gestartet um kurz vor halb elf Uhr abends, sicherte sich die Produktion aus Köln genau neun Prozent Marktanteil – in den Tagen zuvor waren zweistellige Werte üblich. 1,21 Millionen Menschen schauten zu. Die nachfolgende "Late Night Show" steigerte sich dann aber auf sehr gute 14 Prozent. Eröffnet hatte Sat.1 den Sonntagabend mit dem Spielfilm "Central Intelligence", die mit 7,2 Prozent recht unspektakulär lief. Tagsüber war einzig das sonntägliche "Frühstücksfernsehen" mit diesmal 8,2 Prozent gut unterwegs.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt