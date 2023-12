Das TV-Publikum kommt offenbar immer mehr in Weihnachtsstimmung. Zu diesem Ergebnis könnte man jedenfalls kommen, wenn man sich die Quoten ansieht, die RTL Super derzeit mit seinen allabendlichen Weihnachtsfilmen einfährt. Am Montag markierte die Komödue "Nächster Halt: Weihnachten" nun gar einen neuen Bestwert: Mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte RTL Super zur besten Sendezeit einen fantastischen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt wollten im Schnitt 1,03 Millionen Menschen den Spielfilm sehen, sodass der Marktanteil auch hier mit 3,9 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders lag. In diesem Windschatten überzeugte direkt danach dann auch noch die Wiederholung von "Christmas Cake - Mit Liebe gebacken": Durchschnittlich 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben um 22:00 Uhr dran, darunter 200.000 unter 50. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt somit auf stolze 5,5 Prozent.

Um 20:15 Uhr platzierte sich RTL Super übrigens noch vor einigen vermeintlich größeren Sendern: So erreichte das Staffel-Finale von "Lege kommt auf den Geschmack" bei Vox im Schnitt 6,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während Kabel Eins mit dem Spielfilm "Matrix Reloaded" noch 5,0 Prozent erzielte. Bei RTLzwei wiederum enttäuschte "Armes Deutschland" mit gerade mal 3,3 Prozent Marktanteil.

Richtig stark war allerdings nicht nur RTL Super unterwegs, sondern auch ZDFneo, das mit "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr auf 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Mit einem Tagesmarktanteil von 4,7 Prozent landete der Spartensender letztlich am Montag beim Gesamtpublikum auf dem fünften Rang. Super RTL wiederum war in der Zielgruppe mit 3,5 Prozent der Größte unter den Kleinen - auch, weil hier schon in der Toggo-Schiene am Vorabend die Quoten stimmten. Dort trieb "Weihnachtsmann & Co. KG" den Marktanteil bereits auf bis zu 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt