"Wer weiß denn sowas?" war am Montag nach der "Tagesschau" und dem ZDF-Fernsehfilm die meistgesehene Sendung des Tages. Mit durchschnittlich 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stellte die ARD-Vorabendshow mit Kai Pflaume einen neuen Staffel-Bestwert auf - und knackte zudem, wie schon einmal in der vergangenen Woche, die Marke von 20 Prozent Marktanteil. Starke 20,3 Prozent waren zum Start in die neue Woche drin.

Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für "Wer weiß denn sowas?" mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,5 Prozent Marktanteil wieder einmal richtig gut. In beiden Altersgruppen lag das Quiz zudem vor der ZDF-Krimiserie "SOKO Potsdam", die mit insgesamt 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,2 Prozent Marktanteil ab kurz nach 18 Uhr ebenfalls ausgesprochen erfolgreich war. Im Ersten wiederum punktete nach "Wer weiß denn sowas?" auch noch das "Großstadtrevier", das 2,84 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt und einen Marktanteil von 13,0 Prozent erzielte.

Das Erste war damit am Vorabend ungleich erfolgreicher als in der Primetime, wo die Dokumentation "Ein Jahr auf der Erde" zunächst auf 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, ehe "Hart aber fair" noch 2,11 Millionen vor dem Fernseher hielt. Die Marktanteile lagen bei 8,3 und 8,4 Prozent. Für die "Tagesthemen" ging es um 22:15 Uhr noch auf 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben - was jedoch nicht reichte, um "RTL Direkt" zu schlagen, das mit dem Rückenwind von "Bauer sucht Frau" am Montag sogar von 2,30 Millionen Menschen gesehen wurde.

Im ZDF überzeugte indes am späten Abend der Spielfilm "Die purpurnen Flüsse - Blut im Paradies" mit durchschnittlich 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Weil noch dazu das Tagesprogramm in Summe einmal mehr sehr stark war, ging der Mainzer Sender zudem als Tagesmarktführer hervor: Mit 15,4 Prozent Marktanteil hatte das ZDF am Montag genau fünf Prozentpunkte Vorsprung auf Das Erste.

