Das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg hat dem Ersten am Dienstagabend zwar gute Quoten beschert, war vom Quoten-Sieg aber ein ganzes Stück entfernt. Durchschnittlich 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte die Partie, die erst am Ende der Nachspielzeit entschieden war. Der Marktanteil lag bei 15,2 Prozent.

Das ZDF war zum Start in den Abend mit seinem Krimi "Nord Nord Mord" ungleich erfolgreicher - und das, obwohl der Sender lediglich die Wiederholung einer Folge zeigte, die bei ihrer Ausstrahlung vor zwei Jahren von mehr als acht Millionen Menschen gesehen wurde. Die neuerliche Ausstrahlung fuhr nun mit 6,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,5 Prozent Marktanteil erneut den Tagessieg ein.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum musste sich das Pokalspiel ebenfalls geschlagen geben, allerdings war es hier deutlich knapper. Mit 730.000 Fans dieser Altersklasse erzielte die Live-Übertragung im Ersten sehr gute 15,8 Prozent, doch "Bauer sucht Frau" war bei RTL mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,2 Prozent Marktanteil noch gefragter - die Kuppelshow markierte damit übrigens einen neuen Staffel-Bestwert. Auch insgesamt lief es für "Bauer sucht Frau" mit 3,65 Millionen Personen richtig gut.

Ab 18:00 Uhr war im Ersten mit der Begegnung zwischen Kaiserslautern und Nürnberg übrigens noch ein weiteres DFB-Pokalspiel zu sehen, das mit 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum aber recht blass blieb. Auch hier waren Krimis beliebter: Die "SOKO Köln" erreichte um kurz nach 18 Uhr im ZDF durchschnittlich 4,00 Millionen Menschen, die satten 21,6 Prozent Marktanteil entsprachen.

"Die Rosenheim-Cops" kamen später noch auf 4,09 Millionen Krimi-Fans, nachdem die "heute"-Nachrichten dazwischen von 4,12 Millionen gesehen wurden. Weil tagsüber zudem einmal mehr auf "Bares für Rares" & Co. Verlass war, schnellte der Tagesmarktanteil des ZDF am Dienstag beim Gesamtpublikum auf satte 17,2 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wiederum setzte sich RTL mit überzeugenden 12,2 Prozent an die Spitze.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt