ProSieben ist mit "Wer stiehlt mir die Show?" seit Wochen ein Fixstarter im Ranking der Sendungen, die durch zeitversetzte Nutzung am meisten profitieren. Das Format ist also längst nicht nur bei der linearen Premiere am Sonntagabend stark unterwegs. Die Ausgabe vom vergangenen Sonntag, in der Matthias Schweighöfer moderierte, sticht nun aus den sonst immer tollen Ergebnissen aber noch einmal heraus.

Schon nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Daten erzielte "Wer stiehlt mir die Show?" mit Schweighöfer mehrere Staffel-Rekorde (DWDL.de berichtete). Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten sah es nun noch einmal deutlich besser aus. 450.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer kamen hinzu, die Gesamtreichweite liegt also bei 2,40 Millionen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg um 3,6 Prozentpunkte auf 25,2 Prozent. Damit erreichte die Schweighöfer-Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" die jeweils höchsten Nachschläge in der Format-Geschichte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.12.

22:35 4,81

(+0,76) 22,2%

(+1,9%p.) 1,32

(+0,42) 26,3%

(+5,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 03.12.

20:15 2,40

(+0,45) 9,2%

(+1,3%p.) 1,73

(+0,38) 25,2%

(+3,6%p.) ZDF Magazin Royale 01.12.

23:10 2,09

(+0,40) 12,2%

(+1,6%p.) 0,86

(+0,33) 20,6%

(+5,9%p.) Schnee 29.11.

21:43 2,63

(+0,31) 11,4%

(+0,9%p.) 0,20

(+0,04) 3,9%

(+0,6%p.) Promi Big Brother 27.11.

20:14 1,71

(+0,31) 7,0%

(+1,0%p.) 0,50

(+0,14) 9,1%

(+2,2%p.) Promi Big Brother 29.11.

23:00 1,40

(+0,30) 12,0%

(+2,0%p.) 0,47

(+0,12) 18,1%

(+3,1%p.) Promi Big Brother 28.11.

20:15 1,81

(+0,30) 7,3%

(+1,0%p.) 0,66

(+0,15) 13,0%

(+2,1%p.) Bauer sucht Frau 28.11.

20:14 3,72

(+0,30) 14,0%

(+0,6%p.) 0,80

(+0,09) 14,7%

(+0,7%p.) Ein starkes Team - Jemma 02.12.

20:15 6,44

(+0,29) 24,3%

(+0,1%p.) 0,50

(+0,02) 9,2%

(-0,2%p.) Promi Big Brother 03.12.

22:26 1,48

(+0,27) 9,5%

(+1,3%p.) 0,44

(+0,12) 11,0%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.11.-03.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Geschlagen geben musste sich "Wer stiehlt mir die Show?" im Nachschlags-Ranking nur der "heute show", die ihre Reichweite sogar um 760.000 steigern konnte. Beim jungen Publikum legte Oliver Welke um 5,4 Prozentpunkte zu, hier schaffte Jan Böhmermann mit dem "ZDF Magazin Royale" sogar noch etwas bessere 5,9 Prozent. Mit nun 26,3 und 20,6 Prozent liegen beide Satire-Formate weit über dem Senderschnitt des ZDF.

In Unterföhring kann man sich derweil auch über eine starke Performance von "Promi Big Brother" freuen. Mehrere Ausgaben der Realityshow legten um rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu und auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog bei allen Ausgaben noch spürbar an. Und so war der Erfolg des Formats noch einmal größer als ohnehin schon.

Die starke Performance der vergangenen Wochen bestätigt hat außerdem "The Taste", das mit der Folge aus der Vorwoche nun bei 14,0 Prozent (+2,3 Prozentpunkte) steht. Von RTL hat es lediglich "Bauer sucht Frau" in das Ranking geschafft: Die Dienstags-Ausgabe der Kuppelshow legte nachträglich um 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, bei der Folge am Montag waren es immerhin noch 220.000. Mit 4,02 Millionen Zuschauern war die Ausgabe am Montag dennoch ein gutes Stück erfolgreicher als die einen Tag später, die nun bei 3,72 Millionen steht.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 01.12.

23:10 2,09

(+0,40) 12,2%

(+1,6%p.) 0,86

(+0,33) 20,6%

(+5,9%p.) heute-show 01.12.

22:35 4,81

(+0,76) 22,2%

(+1,9%p.) 1,32

(+0,42) 26,3%

(+5,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 03.12.

20:15 2,40

(+0,45) 9,2%

(+1,3%p.) 1,73

(+0,38) 25,2%

(+3,6%p.) Promi Big Brother 29.11.

23:00 1,40

(+0,30) 12,0%

(+2,0%p.) 0,47

(+0,12) 18,1%

(+3,1%p.) Promi Big Brother 02.12.

22:22 1,61

(+0,25) 8,4%

(+1,0%p.) 0,56

(+0,14) 12,6%

(+2,5%p.) The Taste 29.11.

20:14 1,58

(+0,25) 6,5%

(+0,7%p.) 0,77

(+0,18) 14,0%

(+2,3%p.) Promi Big Brother 27.11.

20:14 1,71

(+0,31) 7,0%

(+1,0%p.) 0,50

(+0,14) 9,1%

(+2,2%p.) Promi Big Brother 28.11.

20:15 1,81

(+0,30) 7,3%

(+1,0%p.) 0,66

(+0,15) 13,0%

(+2,1%p.) Promi Big Brother 03.12.

22:26 1,48

(+0,27) 9,5%

(+1,3%p.) 0,44

(+0,12) 11,0%

(+2,0%p.) Promi Big Brother 30.11.

22:16 1,39

(+0,21) 9,2%

(+1,0%p.) 0,47

(+0,09) 13,8%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.11.-03.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt