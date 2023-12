Das Publikum hat Malou Lovis Kreyelkamp aus dem Team von Bill und Tom Kaulitz am Freitagabend zur Gewinnerin der 13. Staffel von "The Voice of Germany" gewählt. Erste Wahl war die Musikshow in Sat.1 allerdings nicht, wie der Blick auf die Quoten zeigt: Mit nur 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es das Finale mit der geringsten Reichweite in der inzwischen langen Historie von "The Voice of Germany".

In der Zielgruppe sorgten 440.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für 9,8 Prozent Marktanteil - hier bewegte sich die Show somit zumindest auf dem Vorjahres-Niveau. Im Schnitt brachte es die nun zu Ende gegangene Staffel, gemessen an vorläufig gewichteten Zahlen, bei ProSiebenSat.1 übrigens auf mehr als elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und konnte sich damit gegenüber 2022 leicht steigern. Insgesamt schalteten allerdings nur noch etwa halb so viele Fans ein wie noch vor fünf Jahren.

Anders dagegen die Lage bei "Ninja Warrior Germany": Die RTL-Show präsentiert sich derzeit in bestechender Form und stellte mit dem ersten Teil des Finals am Freitag in Konkurrenz zu "The Voice" einen neuen Staffel-Bestwert auf. 830.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten starke 16,9 Prozent Marktanteil. Zudem knackte "Ninja Warrior Germany" erstmals seit einem Monat wieder die Zwei-Millionen-Marke und lockte insgesamt im Schnitt 2,12 Millionen Personen zu RTL, sodass der Marktanteil auch hier mit 9,1 Prozent überzeugend ausfiel.

Den Gesamt-Sieg sicherte sich jedoch das ZDF, wo "Die Chefin" mit 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 22,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte die Serie ihre Quote gegenüber der Vorwoche gar um über zwei Prozentpunkte auf sehr gute 9,1 Prozent. Später am Abend überzeugten zudem die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale" mit Werten von 17,3 und 16,3 Prozent. Der ARD-Film "Winterwalzer" wiederum war zwar mit 3,66 Millionen Menschen gefragt, tat sich bei den Jüngeren mit nur 4,3 Prozent um 20:15 Uhr dagegen schwer.

