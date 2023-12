am 09.12.2023 - 08:51 Uhr

RTLzwei hat am Freitagabend mit dem Film-Klassiker "Die Mumie" einen schönen Quoten-Erfolg gefeiert. Durchschnittlich 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Streifen, darunter 350.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe verzeichnete der Privatsender somit um 20:15 Uhr einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil von 7,1 Prozent und lag somit nur knapp hinter ProSieben.

Dort erreichte die Komödie "Office Christmas Party" für ProSieben-Verhältnisse eher unspektakuläre 7,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähnliche Quoten gab's zur besten Sendezeit auch für Vox, wo sich "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" im Vergleich zur Vorwoche kräftig steigerte: Um drei Prozentpunkte auf gute 7,8 Prozent Marktanteil ging es für die Dokusoap nach oben. Insgesamt schalteten im Schnitt 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Umso kräftiger ging es dafür im Anschluss wieder bergab, denn der Spielfilm "Arrival" kam bei nur noch 3,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen an. Ganz so schwach wie für Kabel Eins lief es damit aber nicht: Der Konkurrent aus Unterföhring ging mit seinen "Navy CIS"-Wiederholungen am Freitagabend nämlich durchweg baden. Zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr bewegten sich die Marktanteile des Senders nur zwischen 2,0 und 2,2 Prozent, erst nach 23 Uhr lief es mit 4,0 Prozent für die Serien-Wiederholung schließlich besser.

Über lange Strecken hinweg bewegte sich Kabel Eins am Freitag somit nur auf Augenhöhe mit Tele 5, wo zunächst "Johnny English - Jetzt erst recht" mit einem Marktanteil von 2,0 Prozent überzeugte, ehe ein neuer "SchleFaZ" gar 2,7 Prozent erzielte. Auch die bei ZDFneo ausgestrahlte Komödie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" lag mit 2,3 Prozent Marktanteil auf ähnlichem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt