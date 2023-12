Die Quoten der Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bewegen sich aus Sicht von Sat.1 derzeit in die richtige Richtung. Erstmals verzeichnete die Produktion im Wochenschnitt, gemessen an vorläufig gewichteten Daten, ein Marktanteil von mehr als fünf Prozent. Es war damit bereits die vierte Woche in Folge, in der sich die Serie mit Caroline Frier steigern konnte.

Am Freitag lag der Marktanteil nun erstmals seit dem Anfang November aufgestellten Bestwert wieder bei mehr als sechs Prozent: Durchschnittlich 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 6,1 Prozent, nachdem zuvor schon die Dokusoap "Lebensretter hautnah" denselben Wert erzielte. Insgesamt erreichte "Die Landarztpraxis" am Freitag durchschnittlich 800.000 Fans, nachdem die Serie erst am Tag zuvor mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Rekord aufgestellt hatte.

Marktanteil-Langzeittrend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bemerkenswert ist, dass im Gegenzug der RTL-Dauerbrenner "Alles was zählt" zunehmend mit Quoten-Problemen zu kämpfen hat. Schon seit Wochen liegen die Marktanteile der Soap fast durchweg im einstelligen Bereich - auch am Freitag reichte es in der Zielgruppe wieder nur für 9,4 Prozent. Insgesamt schalteten 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, nachdem "RTL aktuell" zuvor noch von fast 2,9 Millionen gesehen wurde. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgte danach für Schadensbrenzung und erreichte noch 2,08 Millionen Menschen sowie 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Sehr mäßige Quoten gab es indes am Freitag für ProSieben im Vorabendprogramm. Vor allem "Die Simpsons" taten sich mit zeitweise nur 5,4 Prozent Marktanteil ziemlich schwer. Gerade einmal 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 18:40 Uhr dabei. Selbst "Galileo" konnte danach mit nur 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wenig reißen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt