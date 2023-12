"The Masked Singer" und "Denn sie wissen nicht, was passiert" haben sich am Abend in der Primetime ein Duell auf Augenhöhe geliefert - zumindest wenn es um die klassische Zielgruppe geht. Die ProSieben-Show kam auf 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das RTL-Format mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch erreichte 590.000. Weil die RTL-Show aber deutlich länger lief und erst gegen 00:40 Uhr vorbei war, erreichten die Kölner angesichts von 13,3 Prozent einen besseren Marktanteil als "Masked Singer", das auf 11,9 Prozent kam.

Für "The Masked Singer" war es damit der niedrigste Marktanteil in der Formatgeschichte. Und schon jetzt wird es absehbar die schwächste Staffel aller Zeiten. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 1,59 Millionen schrammten Ruth Moschner & Co. nur knapp an einem neuen Allzeit-Tief vorbei - und auch hier musste man sich RTL geschlagen geben. Und das recht deutlich: "Denn sie wissen nicht, was passiert?" erreichte 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Beide Primetime-Formate waren dann übrigens ziemlich schlecht darin, dass Publikum in den späten Abend bzw. in die Nacht zu überführen. Die "Masked Singer"-Analyse im Rahmen der "ProSieben-Aftershow" brachte es nur noch auf 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,3 Prozent Marktanteil, bei RTL fiel "Date or Drop" auf ganz schlechte 4,9 Prozent.

Doch zurück in die Primetime, wo es mit "Ein Herz für Kinder" eine weitere Show zu sehen gab. Das ZDF-Format war von den genannten mit 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das meistgesehene, für ZDF-Verhältnisse sprangen allerdings nur verhaltene 11,7 Prozent Marktanteil heraus. Beim jungen Publikum verbuchten die Mainzer solide 8,1 Prozent. Der Reichweitenverlust der Gala hält damit an: Noch im vergangenen Jahr sahen rund dreieinhalb Millionen Menschen zu, 2021 waren es noch mehr als 4 Millionen und 2020 sogar mehr als 5 Millionen.

